Maskisuositus on voimassa koko Kainuussa – Kasvomaskia tulisi käyttää esimerkiksi joukkoliikenteessä ja koronatestiin mennessä

Koko Kainuussa on tullut voimaan kasvomaskisuositus koronatilanteen takia. Maskeja suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Kuhmossa todettiin neljä uutta koronavirustartuntatapausta. Tapauksista tiedotettiin eilen perjantaina. Altistuneita on yli 50. Keskeisin altistumispaikka on Tuupalan alakoulu ja siellä puukoulun puoli.

Tartunnan jäljitys on käynnistetty ja Kainuun sote on aloittanut yhteydenotot altistuneisiin. Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari lupasi perjantaina, että altistuneet voivat luottaa suurella todennäköisyydellä saavansa puhelinsoiton jäljittäjiltä jo perjantai-iltana.

Hengitystieoireisia kansalaisia pyydetään hakeutumaan koronatestiin ja välttämään kontakteja muihin ihmisiin testituloksen saamiseen saakka.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollossa otetaan välittömästi käyttöön hengityssuojaimet kaikessa fyysisiä kontakteja käsittävässä potilas- ja asiakastyössä. Kainuun soten hoivayksiköissä on toistaiseksi voimassa vierailukielto.

Lähtökohtaisesti maskien hankkiminen on asukkaiden omalla vastuulla, mutta kuntien tulee huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi.

Kuhmossa kaupunki jakaa kansalaismaskeja. Maskijakelu alkoi perjantaina, ja jatkuu lauantaina 29.8. kaupungintalon infossa kello 9–11.

Myös Kainuun muut kunnat ovat kertoneet Kainuun Sanomille olevansa valmiita aloittamaan kasvomaskien jakamisen.

Kuntien kommentteja maskitilanteesta kysyttiin torstaina, jolloin Kuhmon tartuntoja ei ollut vielä todettu. Silloin osa kunnista kertoi aloittavansa maskijaon lähiviikkoina, vaikka maskisuositusta ei tulisikaan.

Nyt muuttunut tilanne on pakottanut kunnat kiirehtimään aikataulujaan.

Esimerkiksi Sotkamo ja Puolanka aloittavat maskien jakamisen lauantaina. Kajaani ja Paltamo puolestaan aloittavat maskien jakamisen maanantaina.

Useat kunnat olivat jo ennen kasvomaskisuositusta tilanneet uudelleenkäytettäviä kangasmaskeja jaettaviksi.

Suurimmalla osalla tilaukset eivät kuitenkaan ole vielä saapuneet. Maskijako alkanee pääasiassa kertakäyttömaskeilla, joita kunnilla on jo varastossa.

Olli-Pekka Koukkari muistuttaa, että ilmaiset maskit on tarkoitettu vähävaraisten kuntalaisten suojaksi.

– Joka tulee toimeen ja hiukankaan varallisuutta on, niin ostakoon omansa. Niitä ei missään nimessä ole varattu siten että kaikille riittäisi, vaan kuten pääministeri totesi, lähtöolettama on, että kukin maksaa maskinsa itse, ja vain kaikkein vähävaraisimpia tässä tuetaan, pandemiapäällikkö toteaa.

Tänä viikonloppuna vietetään ylioppilasjuhlia, ja myös muita juhlia, kuten venetsialaisia, voi olla tulossa. Koukkari suosittelee rajaamaan illanistujaiset perhepiiriin.

– Niin kuin kevättalvella huomattiin, korona ja kostea ilta on erittäin huono yhdistelmä, Koukkari toteaa.

Mistä kyse

Maskisuositus

THL:n suositus koskee niitä sairaanhoitopiirejä, joissa on esiintynyt koronatartuntoja viimeisen kahden viikon aikana.

THL suosittaa maskin käyttöä, kun:

Olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

Olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kasvomaskisuositus koskee yli 15-vuotiaita.

Suositus ei koske työyhteisöjä. Niiden kohdalla asiantuntijalaitoksena toimii Työterveyslaitos.

Kainuun sote on linjannut, että perheissä, joissa on hengitystieoireita, yhden oireisen testaaminen riittää. Negatiivisen tuloksen mukaan koko perhe on negatiivinen. Mikäli tiedossa on altistuminen koronavirusinfektiolle tai ulkomaanmatka 14 vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta, kaikki oireiset pitää testata.

Kunnilla on velvollisuus jakaa kasvomaskeja vähävaraisille. Ainakin seuraavat kunnat jakavat maskeja jo viikonloppuna: Kuhmo (la 29.8 kello 9–11 kaupungintalon infossa), Sotkamo (la 29.8 kello 12–15 ja su 30.8. kello 12–15 kunnan virastotalolla), Puolanka (la 29.8. kello 10–13 terveyskeskuksen sosiaalitoimistolla).