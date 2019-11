Urheilu

Masokistin opas Suomi-jalkapallon kipeimpiin pettymyksiin – Uskonsa kerran menettänyt Jari Tervo ei enää epäile Huuhkajien EM-kisapaikkaa: ''Sen Suomi saatana soikoon tekee!''

Julkaistu: 15.11.2019 klo 9:02

Kirjailija Jari Tervo on kannattanut Suomen jalkapallomaajoukkuetta yli 50 vuotta. Kokosimme Tervon kanssa katkerien tappioiden helminauhan tähän juttuun, sillä 15. marraskuuta 2019 patoutuneet traumat voivat kaikota kertarysäyksellä. Nyt historiallinen arvokisapaikka on enää Liechtenstein-voiton päässä. Tervokin on palannut television ääreen parin vuoden tauon jälkeen. Toinen kirjailija ja jalkapallon syvä tuntija Jukka Pakkanen on ilokseen väärässä maajoukkue-ennustuksessaan.