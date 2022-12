Kotimaa

Massiivinen sote-uudistus ei näy heti asiakkaalle – koska lähtökohtana oli säästöjen hakeminen, on edessä väistämättä pienempien terveyskeskusten sulkeminen ja suurempien sote-keskusten luominen

Julkaistu: 30.12.2022 klo 15:45

Suomen historian suurin sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen uudistus on käsillä. Sunnuntaista lähtien Suomessa on kuntien ja valtion lisäksi kolmas hallinnon taso, kun 21 hyvinvointialuetta aloittavat toimintansa. Lisäksi palveluiden järjestämisvastuussa on HUS, johon kuuluu neljä aluetta sekä Helsingin kaupunki.