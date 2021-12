Matkailuyritykset odottavat hallituksen päätöstä rajoitustoimista – Paljakan Mika Puuronen toivoo selkeitä toimintaohjeita: "Paikalliset viranomaiset pistävät päänsä pensaaseen"

Matkailun joulusesonki on käynnissä, mutta heikentyvä koronatilanne aiheuttaa huolta. Hallitus päättää rajoitustoimista huomenna.

Matkailuyritysten vilkas joulusesonki on parhaillaan käynnissä ja matkailijoita odotetaan Kainuuseen runsaasti. Matkailijoita on tulossa paljon etenkin Vuokattiin. Koronatilanne on kuitenkin nopeasti heikentynyt koko maassa helposti tarttuvan omikronmuunnoksen takia. Hallitus päättää huomenna…