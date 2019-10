Matkakeskuksen aikataulutiedotusta kehitetään yhteistyöllä

Martta Kemppainen toi mielipidekirjoituksessaan ( Kainuun Sanomat 9.10.) esille Kajaanin matkakeskuksen aikataulutiedotuksessa olleita puutteita. On hyvin ikävää, ettei matkakeskuksen aikataulunäytöissä näkynyt kaikkia linja-autovuoroja. Tämä on ongelma, johon on haettu ratkaisua jo pidempään.

Mielipidekirjoituksen mukaan ely-keskus olisi kieltänyt osaa liikennöitsijöistä laittamasta aikataulujaan näkyville. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ei tällaista kieltoa ole antanut, eikä elykeskuksella edes ole toimivaltaa saati tarvetta kieltää liikennöitsijöitä markkinoimasta liikennettään. Markkinaehtoisen eli itsekannattavan linja-autoliikenteen aikataulutiedotus on lähtökohtaisesti liikennöitsijän omalla vastuulla. Ely-keskus ei myöskään hallinnoi tai ylläpidä Kajaanin matkakeskusta, joka on Kajaanin kaupungin omistuksessa.

Heinäkuussa 2018 voimaan astuneen liikennepalvelulain myötä markkinaehtoisen linja-autoliikenteen harjoittaminen muuttui. Kun aiemmin liikenteen harjoittamiseen vaadittiin kaupungin tai ely-keskuksen myöntämä reittiliikennelupa, voi liikennettä nykyään harjoittaa liikenteenharjoittajan omalla ilmoituksella. Lainsäädännön muututtua kaupungit tai ely-keskukset eivät enää käsittele markkinaehtoisen liikenteen aikatauluja, eikä näitä tietoja enää löydy viranomaisten omista järjestelmistä.

Kaupungit ja ely-keskukset voivat myös hankkia liikennettä tarjouskilpailujen kautta. Tiedot Kajaanin matkakeskuksen aikataulunäyttöihin saadaan valtakunnallisesta joukkoliikenteen koontitietokannasta, joka sisältää pääasiassa kilpailutetun liikenteen tietoja. Kaikkea markkinaehtoista liikennettä koontitietokannassa ei tällä hetkellä ole, joten osaa aikatauluista ei myöskään voida matkakeskuksen aikataulunäytöillä näyttää. Kajaanin kaupungin tavoitteena oli alusta saakka, että matkakeskuksen aikataulunäytöillä näkyisivät kaikki vuorot riippumatta siitä, onko liikenne viranomaisten kilpailuttamaa vai markkinaehtoista.

Kajaanin kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus tekevät yhteistyötä linja-autoalan muiden toimijoiden kanssa ja pyrkivät osaltaan parantamaan aikataulutiedotuksen laatua. Tavoitteena on, että markkinaehtoisen liikenteen aikataulut saataisiin lopulta näkyville matkakeskuksen aikataulunäyttöihin. Tämä olisi kaikkien etu.

Tiina Rusanen

Samuli Kallio