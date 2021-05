Kotimaa

Matkakuumettaan voi lievittää Ahvenanmaalla – saarimaakunta odottaa suomalaisista matkailukesän pelastusta, kun ruotsalaiset pysyvät yhä poissa

Julkaistu: 15.5.2021 klo 8:00

Ulkomaille matkailu on koronan vuoksi pääosin jumissa alkavana kesälomakautena. Ahvenanmaalle sen sijaan voi matkustaa, ja sinne pääsee helposti, koska varustamot lisäävät kesällä risteilyjä Maarianhaminaan, eikä koronatestejä tai karanteenia edellytetä. Luontomatkailu on saarimaakunnan ykköstuote. Vaellukset, pyöräily, melonta ja kalastus ovat suosittuja. Pyöräily on helppoa, koska pisin etäisyys pääsaarella on 50 kilometriä.