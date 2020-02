"Me löysimme rakkauden deittisovelluksesta" – Ensimmäiset treffit sovittiin Pietari Brahen patsaalle

"Me löysimme rakkauden deittisovelluksesta. Tinderistä. Tai Happy Pancakesta. Tai molemmista. Ei me taideta enää muistaa, kummasta se alkoi, kun molemmilla oli molemmissa sovelluksissa tili.

Kevään korvaa 2018 se oli, kun ensimmäiset viestit vaihdettiin ja pari kertaa soitettiinkin. Kyllä se toisen ääni kovasti mukavalta korvaan kuulosti, ja puhetta meillä riitti, hyvä kun maltettiin lopettaa.

Hiukan oli molemmilla elämät levällään, joten sovittiin, että ei nyt mitään kumminkaan, katsotaan myöhemmin. Ja olihan siinä sekin, että vannoutunut ysärityttö ei voinut kuvitellakaan yhteiseloa tatuoidun hevimiehen kanssa.

Elokuuta se sitten oli, kun sovittiin parin päivän varoitusajalla treffit Pietari Brahen patsaalle. Sovitusti molemmat olivat paikalla, ja kyllä voi sanoa, että se oli menoa! Molemmista tuntui niin luontevalta ensi hetkistä alkaen, että ensimmäiset suukotkin vaihdettiin treffien päätteeksi. Olo oli turvallinen ja kotoisa.

Jo joulukuussa 2018 pistettiin lusikat samaan laatikkoon, ja molempien kattilat samalle hellalle. Puutarhahullu sai pihamaansa ja hevimies innokkaan "oppilaan", sillä ysärityttö on miehensä myötä saanut huimasti laajemman katsauksen musiikin maailmaan, männä kesänä käytiin yhdessä Laukaassa John Smith -festareillakin.

Meillä on uusperhe: hevimiehellä on 15-vuotias tytär ja entisellä ysäritytöllä 14-vuotias poika ja 12-vuotias tyttö. Perheessä on lisäksi kaksi kissaa (emännän mukana tulleet), isännän koira ja "yhteistä lasta" edustaa sekarotuinen rotikan pentu.

Mielestäni seuranhakupalvelut ovat kelpo kanava heille, joita baarissa kulkeminen ei kiinnosta, ja joita harrasteet tai työ eivät luontevasti kuljeta tapaamaan uusia ihmisiä.

Itse en ehtinyt palveluja kovin kauan käyttää, sillä sovelluksissa jyvät karsiutuvat akanoista nopeasti. Kun on itse aktiivinen ja aloittaa keskusteluja, niin hyvin pian huomaa, kenen kanssa juttu luistaa ja kenen ei, ja myös sen, kuka hakee mitäkin – yhdenillan juttuja vai aitoa ihmistä vierelle.

Tinderin hyviä puolia ovat palvelun nopeus ja reaaliaikaisuus, ja luultavasti korkein käyttöaste. Toisaalta sen toimintaperiaate on hieman raadollinen, pinnallinen. Sovellukseen on helppo valita ne edustavimmat kuvat, ja tapaamisen hetkellä tajuaa, ettei vastapelurin itsestään julkaisemat kuvat välttämättä olleetkaan ihan tuoreimmasta päästä.

Kommelluksia ei itselleni koskaan sattunut, kovin jalat maassa ja järki päässä -tyyppi, kun olen. Netti on netti, ja siellä voi sattua mitä vain.

Tai no, kerran minua tervehti kaupassa mies, joka näytti tosi tutulta, mutta en keksinyt, missä olin hänet tavannut. Illemmalla selvisi, että en missään. Häneltä tuli sovelluksessa viesti, että hänkin oli tunnistanut minut kaupassa. Emme olleet sanaakaan edes viestitse vaihtaneet, eikä siitä sen enempää koskaan seurannutkaan.

Tai se, kun kaverin pihajuhlissa törmäsinkin kasvoiltaan tuttuun mieheen. Tinderissä hänkin. No, siitäkään ei sen kummempaa tullut, ilta yhteisten kavereiden juhlissa oli hauska, mutta siinä kaikki.

Seuranhakupalveluissa kannattaa olla oma itsensä, kertoa rehellisesti mitä on, mitä toivoo ja millainen on oma elämäntyyli. Käytä tuoreita kuvia. Kuvaile itseäsi lyhyesti mutta houkuttelevasti. Tapaa vain julkisella paikalla. Siirry nopeasti viesteistä puheluihin ja tapaamiseen, mikäli etsit sitä oikeaa."

Nainen, 36

Kajaani