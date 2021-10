Meidän meiningit: Budoseuralle kuuluu hyvää

Koti-Kajaanissa oli loppuvuodesta 2012 lehtijuttu uudesta Kajaaniin perustetusta karateseurasta. Kajaaniin oli lehtijutun mukaisesti perustettu Kajaanille uuden Kokusai Shorinjiryu Karatedo- tyylisuunnan karateseura nimeltään Budoseura Kajaanin Kojou ry. Tuolloin yhdistys ja seura koostui muutamasta toiminnan aloittaneesta henkilöstä, hyvähenkisestä pienestä porukasta, joka halusi harjoitella Budotaitoa Kajaanissa.

Seura on kasvanut pikkuhiljaa. Seuralla on ollut hyviä aikoja, jolloin jäsenmäärä on kasvanut ja hieman hiljaisempia aikoja, jolloin jäsenmäärä on pysynyt samana tai jopa vähän laskenut.Seura on kuitenkin kasvanut tasaisesti. Yhdistyksen tulevaisuudelle erittäin tärkeä junioritoiminta nousi uudelle tasolle, kun vuonna 2020 perustettiin erillinen junnuryhmä, joka harjoittelee maanantaisin Kajaanihallilla. Kuluneen yhdeksän vuoden aikana seura on kasvanut siten, että aktiivisia aikuisharjoittelijoita on noin kaksikymmentä ja junnuryhmäläisiä noin 15. Seuralle kuuluu siis hyvää.

Kun seura vuonna 2012 perustettiin, otettiin pitkän tähtäimen tavoitteeksi kyetä järjestämään tyylisuunnan pääopettajan Soshi Yuji Matsuoin viikonloppuleiri Kajaanissa. Nyt, yhdeksän vuoden jälkeen, tavoite on saavutettu. Viikonloppuna 2.-3.10.2021 seuran ensimmäinen tyylisuunnan pääopettajan johtama leiri käynnistyi Lyseon isossa liikuntasalissa. Osanottajia saatiin tyylisuunnan seuroista Oulusta, Varkaudesta ja Kemistä ja aina Ivalosta saakka. Leirillä myös graduoitiin uusia vyöarvoja, Kajaanin seuran osalta kaksi karaten sinistä vyötä (2.kyu) korottuivat ruskeiksi vöiksi (1.kyu) ja tähän saakka seuran ainut ruskea vyö korottui alimman asteen mustaksi vyöksi (1.dan). Pääopettaja on aiemmin tänä vuonna korottanut seuran pääohjaajan Markku Erosen vyöarvoon 5.dan.

Leiri aloitettiin molempina päivinä junioreiden ja aikuisten yhteisharjoituksilla, jonka jälkeen aikuiset jatkoivat harjoittelua iltapäivän loppuun saakka. Junioreilta ja aikuisilta tullut palaute kertoo, että leirin henki oli erinomainen. Juniorien ottaminen mukaan yhteisiin harjoituksiin loi lisäksi yhteenkuuluvuuden tunnetta aina tyylisuunnan perustajasta ja pääopettajasta vasta taipaleensa aloittaneeseen pienimpään junioriin saakka.

Budoseura Kajaani Kojou ry. kiittää tyylisuunnan pääopettajaa ja hänen lähioppilastaan Anssi Ulvista (5.dan) opetuksesta ja esimerkistä, seuran omaa pääohjaajaa Markku Erosta sekä kaikkia leirille osallistuneita ja lisäksi kaikkia yhdistyksen toiminnassa mukana olevia ja aiemmin olleita harjoittelijoita. Tästä on hyvä jatkaa.

Budoseura Kajaanin Kojou ry.

Jarmo Birling