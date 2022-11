Meidän meiningit: Erilainen yökoulu

Lehtikankaan koululla on oma valinnainen historiankurssi yhdeksäsluokkalaisille. Kurssin aikana tutustumme historiallisiin kohteisiin. Perjantaina 7.10. pääsimme tutustumaan Karolineburgin kartanohotelliin, joka on osa Peerâ Hotels and Cottages-ketjua.

Vierailulla kiersimme hotellialuetta, jolloin työntekijät kertoivat paikasta ja sen historiasta. Tuli puhe, että ryhmä on korona-ajan nuoria, eivätkä ole päässeet sen vuoksi tekemään mitään yhdessä, esimerkiksi luokkaretkeä.

Hotellinjohtaja tarjosi meille mahdollisuutta järjestää yökoulun heidän tiloissaan. Diilimme oli, että saamme majoittua Kartanolla veloituksetta, kunhan siistisimme omat jälkemme huoneista. Vierailun päätteeksi pääsimme myös maistelemaan brownieta ja mehua. Yökoulun suunnittelu alkoi.

Maanantaina 14.11. saavuimme hotellille iltapäivällä. Hotellille saavuttuamme majoituimme huoneisiin. Meille oli varattu kahden hengen huoneita ja pari isompaa huonetta Kartanohotellin puolelta. Huoneet olivat mukavat ja kotoisat. Niissä oli pehmeät sängyt ja sauna. Jääkaappiin pystyi laittamaan eväät ja televisiosta katsomaan illalla lempisarjat. Ikkunoista näkyi myös hienot maisemat.

Aluksi pelasimme lamppuskaa hotellin piha-alueella. Piha-alue oli iso, joten siellä oli kivaa pelata. Loppuillasta kävimme kaupungilla, jonka jälkeen palasimme takaisin hotellille.

Sitten pääsimme huoneisiimme hengailemaan ja loppuillasta pääsimmekin jo saunomaan. Olimme jo vierailulla kuulleet kummittelevasta Karoliinasta, ja osassa huoneista tapahtuikin yliluonnollisia asioita. Yöpyminen hotellissa sopiikin siis myös jännityksestä nauttiville.

Aamulla heräsimme virkeänä uuteen päivään. Söimme hotellilla myös monipuolisen ja herkullisen aamiaisen. Pöydät olivat valmiiksi kauniisti katettu ja saimme nautiskella aamupalasta rauhassa. Aamupalan jälkeen menimme takaisin huoneeseen ja siivosimme sen. Sitten pakkasimme tavarat ja lähdimme kouluun.

Hotelliyöpyminen oli mukava ja ainutlaatuinen kokemus ja tulemme suosittelemaan sitä ystävillemme. Kiitos paljon Karolineburgin hotellille ja henkilökunnalle tämän kokemuksen mahdollistamisesta!

Kirjoittajat ovat Lehtikankaan koulun 9C-luokkalaisia.

Emma Juntunen, Minja Moilanen ja Katri Kemppainen