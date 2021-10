Meidän meiningit: FIBAn johto yllätti Hessun onnitteluilla – Heikki Leppäsen 60-vuotisjuhlaottelu kokosi yhteen entisiä pelikavereita

Kajaanin Hongan perustajajäsen Heikki "Hessu" Leppänen oli kutsunut vanhat pelikaverinsa koolle viime lauantaina. Hessulla oli tähän hyvä syy. Hän täyttää tänään 60 vuotta.

Hessun 60-vuotisjuhlaottelu pelattiin Otanmäen urheilutalossa. Ikihongan nimissä pelannut juhlajoukkue koostui pääosin Hongan 1980- ja 1990-lukujen edustusjoukkueen pelaajista, jotka olivat tulleet onnittelemaan Hessua pääkaupunkiseutua myöten.

Vastustajaksi Hessu oli kutsunut oululaisen Uleåborg IFK:n, jossa pelasi myös kainuulaislähtöisiä, Hessulle tuttuja pelaajia.

Juhlaottelusta oli kiirinyt tieto myös Kansainvälisen koripalloliiton FIBAn hallitukselle, joka oli samaan aikaan koolla liiton kokouksessa Sarajevossa. Onnittelupuhelu tuli Hessulle täytenä yllätyksenä kesken pelin.

Sarajevosta soitti suomalaisen koripalloilun suuri mies Antti Zitting, joka on ponnistanut Kajaanista lajin huipulle ensin pelaajana ja sitten järjestötehtävissä. Kaksi vuotta sitten hänet valittiin ensimmäisenä suomalaisena Kansainvälisen koripalloliiton hallitukseen.

Antin soittamiin onnitteluihin yhtyivät myös FIBAn presidentti Hamane Niang, pääsihteeri Andreas Zaglis sekä järjestön Euroopan presidentti Turgay Demirel ja varapresidentti Jean-Pierre Siutat.

"He kaikki tietävät täällä, että Heikillä on siellä Kainuussa juhlaottelu. He toivottavat onnea Heikille ja lähettävät kaikille juhlaotteluun osallistuville terveisiä", Antti viestitti Sarajevosta.

Puhelulla oli selvästi kannustava vaikutus Heikin peliin. Sen jälkeen hänenkin heittonsa alkoivat upota, ja ottelu kääntyi selvästi Ikihongan voitoksi. Loppunumeot olivat 89-57.

Kun Hessu oli perustamassa Kajaanin Honkaa 14.5.1981, oli hän 19-vuotias nuorukainen. 40 vuoden aikana hän on ollut monessa roolissa seurassa. Hän on pelannut, valmentanut, ollut erotuomarina ja kantanut vastuuta seuran johtokunnassa.

Hessu tunnetaan myös musiikkimiehenä. Juhlaottelun alussa hän nostatti tunnelmaa esittämällä Martti Servon kappaleen Koriskenttien sankarit.

Juhlaottelussa Hessua onnittelivat Koripalloliitto, Kajaanin Honka ja molemmat joukkueet.

Hessun lisäksi Ikihongan joukkueessa pelasivat Rainer Haverinen, Tommi Lukander, Mika Eerola, Jari Linjala, Jarkko Mustonen, Taneli Kivistö, Marko Ruusu, Risto Syvävirta ja Janne Määttä.

Kirjoittaja oli juhlaottelussa Hessun joukkueen valmentajana.

Simo Hyttinen