Meidän meiningit: Ilmari Kiantoa juhlittiin Ikin illallisilla

Nykyinen Ilmari Kianto -seuran hallitus järjesti ensimmäisen yleisötilaisuutensa Ikin illalliset Vanhassa Kurimossa Suomussalmella 1.8.2021. Tilaisuus oli sekä Kiantoon liittyvien kulttuuriesitysten että Vanhan Kurimon maittavan illallisen nautittava yhdistelmä. Sen juonsi Ilmari Kianto -seuran puheenjohtaja Päivi Huusko.

Kajaanista tuli bussilastillinen retkeläisiä Suomussalmelle, jossa mentiin ensin Kianta-laivalla Turjanlinnaan. Käynti Turjanlinnassa oli monelle Kajaanista tulleelle ensimmäinen vierailu ja suuri elämys. Paluumatkalla laiva ohitti Hautasaaren. Laivaretken jälkeen siirryttiin Vanhaan Kurimoon.

Vanhassa Kurimossa puheenjohtaja Päivi Huusko piti tervehdyspuheen ja illallisen jälkeen näyttelijä-käsikirjoittaja Eero Schroderus esitti voimakkaasti eläytyen Ilmari Kiannon Siviilimiehen sotapäiväkirja-kuvaelman. Sen jälkeen oli vuorossa sikermä Kiannon runoihin sävellettyjä lauluja, joita esitti tuore Kianto-kvartetti.

Dir. mus. Liisa Vähäsarja perusti Kianto-kvartetin 4.7.2021. Vain kahden harjoituksen jälkeen lauluyhtyeen ensiesiintyminen tapahtui Ikin Illallisilla Vanhassa Kurimossa. Esitys sai innostuneen vastaanoton. Laulajat ovat eri puolilta Kainuuta: sopraano Minna-Liisa Laakso asuu Ristijärvellä, tenori Martti Niskanen Sotkamossa ja basso Jouko Moilanen Suomussalmella. Perustaja ja valmentaja Liisa Vähäsarja Vaalasta on yhtyeen altto. Kianto-kvartettia ja ohjelmistoa on tarkoitus vähitellen laajentaa myös Ilmari Kiannon syntymän 150-vuotisjuhlaa silmällä pitäen. Yhteistyökumppaniksi toivotaan Suomussalmen kuntaa.

Ilkka Kianto kertoi Calamniuksista kautta aikojen. Katsaus avasi kuulijoille mielenkiintoisen pappis-suvun historian vuosisatojen takaa nykypäivään. Lopuksi juhlistettiin Nälkämaan laulun 110-vuotismerkkipaalua, kun reilut 40 henkeä käsittävä illallisjoukko kajautti kyseisen alkuperäisen, käsiohjelmaan painetun 10-säkeistöisen runon Oskar Merikannon sävelin.

Mikäli pandemiatilanne antaa mahdollisuuden, on seuraava Kianto-seuran järjestämä tapahtuma Kajaanissa Aleksis Kiven päivänä 10.10. Filosofian tohtori Helena Hyöty pitää esitelmän aiheesta Pyhä viha / Pyhä rakkaus – Ilmari Kiannon uskonkäsityksen lähtökohtia. Ilmarin päivä on suunniteltu pidettäväksi 16.1.2022. Tilaisuuteen on pyydetty professori Reijo Heikkiseltä luento Ilmari Kiannon Kajaanin ajasta.

Nykyiseen Kianto-seuran hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Päivi Huusko, varapuheenjohtaja Lasse Lyytikäinen, sihteeri Alpo Rissanen sekä jäseninä Raija-Liisa Kianto, Irja Pääskyranta, Liisa Vähäsarja, Anitta Claudelin, Veijo Liimatainen, Seppo Kämäräinen ja Pauli Jylhänkangas.

Lasse Lyytikäinen