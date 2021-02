Meidän meiningit: Kainuulainen yhdistys mahdollistaa koulunkäyntiä Afrikassa Malawin maaseudulla

Viisi vuotta sinnikästä yhteistä tekemistä kahdella mantereella on mahdollistanut koulunkäynnin yli sadalle lapselle ja nuorelle Malawin maaseudulla Muonan kylässä Mosambikin, Sambian ja Tansanian naapurimaassa.

Malawin lasten ja nuorten avuksi ry:n rahoittama ja Muonan kyläläisten rakentama koulu on siirretty Malawin valtiolle, opetus on alkanut viime vuoden lopussa. Nyt varoja kerätään oppilaiden kouluruokailun kustannuksiin. Kaikki kerätyt varat toimitetaan suoraan Malawiin. Suomessa vapaaehtoiset maksavat toimintansa kulut itse.

Kouluprojektin lähtökohtana on konkreettinen arjen kumppanuus: se on toteutunut malawilaisesta ja suomalaisesta tietotaidosta ammentaen, keskustellen ja kunnioituksella.

Aktiivinen yhteys on vahvasti nykytekniikan ansiosta. Asiat hoidetaan suurelta osin WhatsApp’in avulla, sillä nettiyhteydet Malawissa ovat varsin katkonaiset. Yhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Carpenter kuvaa työtä rajat ylittäväksi kansalaisyhteistyöksi. Kouluprojekti on muuttanut monen ihmisen elämää.

"En ennen ajatellut olevani yhdistysihminen", toteaa yhdistyksen sihteeri Arja Tuurala .

Hän sanoo, että avoin ja kannustava ilmapiiri on saanut viiihtymään, rohkaistumaan ja yllättämään itsensä. Yksi vapaaehtoisista lähti koulurakennukselle Muonaan – arki yllätti lempeästi ja nyt elämä on kokonaan Malawissa.

"Voiko Malawin koulu olla peruskoulujen taksvärkkikohde lähitulevaisuudessa?"

Raija Nenola ja Pauli Rossi kävivät tutustumassa projektiin Malawissa vuonna 2018 ja toivat kuukauden reissultaan tuliaisiksi arvokkaita kokemuksia ja kontakteja. He tapasivat kyläpäälliköitä ja kouluneuvoston jäseniä sekä pääsivät tutustumaan malawilaiseen kouluun.

On onnekas sattuma, että he tapasivat John Alimonin . Terveydenhuollon parissa työskentelevä Alimoni käyttää projektiin vapaaaikansa ja lomansa. Hän on avainasemassa siinä, että kyläläiset ovat ottaneet projektin omakseen.

"Koulun tonttia oli aikanaan tasoittamassa viisikymmentä kyläläistä", kertoo yhdistyksen perustajajäsen Juha Finnilä yhtenä esimerkkinä.

Vapaaehtoisia yhdistää ajatus siitä, että koulutus on paras tapa parantaa ihmisten elämää.

Malawi on yksi maailman köyhimmistä maista – koulu maaseudulla on tulevaisuuden symboli. Muonan kylästä kerrotaan, että koulu on saanut ihmisten puheissa nimen Smart School, fiksu koulu.

Korona on haastanut perinteisen varainkeruun, kun myyjäisiä on peruttu. Lahjoitukset ovat helpottaneet hieman tilannetta. Helmikuun aikana Malawin lasten ja nuorten avuksi ry on Ruohonjuuri Oy:n kuukauden lahjoituskohde. Toiminta kaipaa vahvistusta ja ideoita varainhankintaan – haluaisitko auttaa?

Yhdistysaktiivi Mervi Mustosella on ajatus: "Olisi hienoa, jos saisimme Kajaanista ja myös muista Kainuun kunnista Malawin koululle kummiluokkia. Voiko Malawin koulu olla peruskoulujen taksvärkkikohde lähitulevaisuudessa?"

Kirjoittaja on kouluprojektin tukija.