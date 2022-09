Meidän meiningit: Kainuulaiset lahjoittivat Oululle tervansoutuajan muistomerkin

Oulun Seudun Kainuulaiset ry:n teettämän Tervan tiet -teoksen paljastamista saapui seuraamaan lauantaina 3. syyskuuta Toppilansalmen rantaan lähes parisataa henkilöä.

Väenpaljous yllätti järjestäjät, mutta pelkästään positiivisesti.

"Olemme aivan innoissamme teoksen herättämästä huomiosta", totesi yhdistyksen puheenjohtaja Elsi Salovaara yleisölle.

Tapahtuma oli osa Oulun Päivien ohjelmistoa ja se sai hyvin ennakkoon näkyvyyttä niin paikallislehdissä, verkossa ja radiossa kuin Kalevassakin, jossa julkaistiin kuvanveistäjä Mikko Tapion haastattelu.

Tervan tiet -teoksen keskuskiven edessä Sofia Yli-Huttula ja Impi Karhu, jotka molemmat ovat pitkäaikaisia yhdistyksen aktiiveja ja olleet mukana muistomerkin suunnittelussa alusta alkaen. Kuva: Tuomo Yli-Huttula

Puheenvuorossaan Elsi Salovaara toi esiin yhdistyksen vuosikymmeniä kestäneen varainkeruun, jotta yhteinen unelma tervansoutajien kunniaksi teetetystä muistomerkistä toteutuisi. Kaikki ylimääräiset pennoset on laitettu kasvamaan korkoa, ja yhdistys on teettänyt hankkeen tueksi myös tavallisten kainuulaisten muisteluksia sisältäneen Pihkassa Kainuuseen -kirjan sekä Kerran tervattu ja No van! -teksteillä varustettuja paitoja.

Salovaara kertoi puheessaan, että Mikko Tapion valintaan teoksen tekijäksi vaikutti ratkaisevasti se, että hänen ehdotuksensa pohjana oli kainuulainen gneissi. Julkistustilaisuudessa neljästä luonnonkivestä koostuva teos paljastettiin lakanoiden alta samalla, kun kuvanveistäjä Mikko Tapio kertoi yleisölle teoksen syntyvaiheista.

Oulun Seudun Kainuulaiset luovuttaa Tervan tiet -teoksen osaksi Oulun kaupungin kokoelmia. Tilaisuudessa kaupungin puheenvuoron käyttänyt Oulun taidemuseon intendentti Elina Vieru kiitti yhdistystä ja totesi, että yksityisten tahojen teettämät julkiset teokset ovat todella harvinaisuuksia. Samoin ovat teokset, jotka on tehty kivestä.

Tilaisuuden musiikista vastanneet Pekka Jauhonen, Marja Koskivirta ja Leena Poikela toimivat esilaulajina, kun juhlava puolituntinen päättyi yhdessä laulettuun Nälkämaan lauluun. Ennen kahvitilaisuuteen siirtymistä moni yleisöstä kävi tutustumassa lähemmin teokseen, jonka metalliosissa voi nähdä vesireitin, jota pitkin tervaa soudettiin Kainuun jokien latvavesiltä Ouluun.

Toppilan Satamaravintolassa pidetyillä jatkoilla kuultiin muun muassa tervansoutumatkalla olleen Greta-tytön muisteluksia sadan vuoden takaa ja historioitsija Markus H. Korhosen tarinoita tervakaupan ajalta. Yleisö pääsi myös kyselemään Korhoselta.

"Muutama puheenvuoron käyttäjä kertoi isänsä tai isoisänsä soutaneen tervaa. Kovin kaukana nuo sadan vuoden takaiset ajat eivät siis ole", Salovaara totesi.

Elsi Salovaara ja Markus H. Korhonen puhumassa Toppilan Satamaravintolassa. Korhonen tarinoi ajasta, jolloin Oulu oli maailman tervapääkaupunki. Kuva: Tuomo Yli-Huttula.

Teoksen sijoituspaikaksi valikoitui Toppilanranta, koska siellä sijaitsi aikanaan satama ja tervahovi, alue jonne kainuulaiset tervansoutajat rantautuivat veneineen, ja jossa tervakauppaa käytiin. Se oli siis tervansoutajien määränpää.

Oulun Seudun Kainuulaisten suunnitelmissa on teoksen ympärille sijoittuva jokakesäinen tapahtuma, jossa terva tuoksuu ja musiikki soi.

"Tähän tapahtumaan toivomme saavamme mukaan myös muita järjestöjä ja alueen toimijoita", Salovaara kannusti.

