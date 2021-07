Meidän meiningit: Kajaanilainen yhtye Tiera toivoo paljon keikkoja tulevaisuuteen

Koronan aiheuttama tapahtuma-alan ahdinko on saanut paljon mediahuomiota. Viime aikoina tilanteeseen on saatu helpotusta, kun keikkoja ja festivaaleja on jälleen pystytty järjestämään. Tilanne on kuitenkin herättänyt paljon keskustelua. Toisaalta tunnustetaan alan hätä, toisaalta kyseenalaistetaan tapahtumien tarpeellisuus koronaan vedoten.

Myös kajaanilainen pop-rock-yhtye Tiera odottelee aikaansa. Yhtyeeseen kuuluu neljä jäsentä: Laulaja Jorma Virtanen, kitaristi Mikko Leinonen, basisti Ville Hiljanen sekä rumpali Taisto Kemppainen.

Tiera perustettiin vuonna 2018 ja yhtyeen nimi viittaa Kalevalaan, Iku-Tiera Nieranpoikaan. Kulttuuripaja Marilyn on tukenut yhtyettä matkallaan autotallin perältä keikkalavoille. Marilyn toimii yhtyeen roudarina ja osa soittimista on kulttuuripajalta.

"Marilyn on meidän viides jäsen", yhtyeen jäsenet vitsailevat viittaamalla kulttuuripajan pakettiauton Marilyniin.

Koronan vuoksi keikkoja on toistaiseksi ollut harmillisen vähän. Innokkuutta olisi ja aika onkin yhtyeen mukaan käytetty tehokkaasti harjoitteluun. Yhtyeen biisilista on ahkeran harjoittelun seurauksena kasvanut kattavaksi ja laajaksi. Tieralta sujuu kappaleita muun muassa Juice Leskisen ja Hurriganesin tuotannosta. Vaikka Tieran musiikissa pääpaino on tällä hetkellä covereissa, kertovat jäsenet myös omien kappaleiden teon kiinnostavan.

Koronan aika on ollut monella tapaa artisteille haastava. Luovuus kuitenkin on tuottanut kiitosta ja erilaiset etäkeikat ovat yleistyneet. Tästä huolimatta jokainen, joka on musiikkiin päin kallellaan, ymmärtää livenä esitettyjen keikkojen ja elävän musiikin merkityksen.

"Ei me soiteta itselle, vaan yleisölle, musiikki kuuluu kaikille!" Tieran jäsenet toteavat ja komppailevat nyökytellen toisiaan.

Mari Martimo