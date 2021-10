Meidän meiningit : Kajaanin Casamba ja Tanssimusiikkiklubi vievät tanssin ja musiikin pyörteisiin – avoimet ovet uusissa tiloissa lauantaina

Tanssiurheiluseura Kajaanin Casamba ry – tutummin Casamba – on tanssittanut kajaanilaisia ja kainuulaisia pian 36 vuotta. Seura tarjoaa monipuolisen kattauksen tanssillista liikuntaa ja antaa opetusta sekä ohjausta monissa eri tanssilajeissa.

Tänä päivänä olemme tanssiseura, joka panostaa matalan kynnyksen toimintaan tarjoamalla ja mahdollistamalla laajan valikoiman tanssiharrasteita miltei kaikille ikäryhmille. Tarjoamme myös tilojamme ja laitteitamme mahdollistaen omaehtoisenkin tanssiharrastamisen itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Salissa on täydellinen laitteisto mm. videostriimaukseen, joten harrastaja voi esimerkiksi ostaa tanssitunnin periaatteessa mistä päin maailmaa tahansa. Onhan se ihan eri asia, kuin kotona olkkarissa siirrellä sohvat ja nojatuolit, eikä tila kuitenkaan tahdo riittää. Jonkin verran alkaa olla seuratanssienkin opetuksessa online-tarjontaa. Casamban tunneista esim. Flamencon opetusta on striimattu jo toista vuotta Espanjasta omalle salillemme. Salimme antaa mahdollisuuden myös muiden harrastusryhmien toteutukseen.

Kajaanin Tanssimusiikkiklubi ry puolestaan on toiminut jo 28 vuotta. Yhdistyksen eri kookoonpanot ovat vuosien saatossa esiintyneet lukuisissa kajaanilaisissa ja kainuulaisissa tilaisuuksissa. Klubin kokoonpanojen musiikkilajit kattavat niin vanhan tanssimusiikin kuin jazzin ja rock-/popmusiikin. Myös karaokea harrastetaan klubin tiloissa.

Klubilla on omat tilat kattaen kaksi erillistä soittotilaa, joissa on valmiina äänentoistolaitteet, rummut, kitara- ja bassovahvistin sekä muutama kosketinsoitin. Toisessa soittotilassa on myös karaokelaitteet ja sille oma äänentoistolaitteisto. Yhdistyksen tavoitteena on viihde- ja tanssimuusikoiden yhteishengen ja ammattitaidon edistäminen.

Juuri ennen koronapandemiaa yhdistys muutti Syväojankadulle uusiin tiloihin, jotka muokattiin sopivaksi toimimaan eri kokoonpanojen ja karaoke-harrastajien harjoittelu-/harrastustiloina. Yhdistykseen toivotaan uusia jäseniä ja etenkin nuoria olisi saatava mukaan yhdistyksen toimintaan.

Jos kiinnostuit, niin nyt on mahdollisuus tutustua Kajaanin Casamban ja Tanssimusiikkiklubin toimintaan ihan paikan päällä. Casamba, Tanssimusiikkiklubi ja Syväojankatu 3:n hyvinvointiyrittäjät, Terapia- ja liikuntastudio Ommpu ja kaksi koulutettua hierojaa, järjestävät yhdessä avoimien ovien päivän lauantaina 9.10. klo 12–15.

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan yhdistyksien ja palveluntuottajien toimintaan.

Maarit

stdClass

Kormano

Eero Jokelainen