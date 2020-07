Meidän meiningit: Korttelipesis liikuttaa kajaanilaisia lapsia

Tänä kesänä innokkaat lapset pääsevät Korttelipesiksessä tutustumaan matalalla kynnyksellä pesäpalloharrastukseen. Kajaanin Pallokerhon uuden lähiliikuntakonseptin toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja osallistujiakin on jo noin 50.

Harjoituksia järjestetään kahdeksalla kentällä ympäri Kajaania: Keskuskoululla, Teppanassa, Kätönlahdella, Nakertajassa, Soidinsuolla, Purolassa, Lohtajalla ja Kuluntalahdessa.

Nakertajan kentälle saapuu 10 lasta Korttelipesisharjoituksiin. Ohjaajat Jere Knaapila ja Ira Sirviö ottavat heidät ilomielin vastaan ja viikonlopun kuulumisia vaihdetaan innokkaasti. Tunnin alussa lapset asettuvat kaareen, ohjaaja antaa jokaiselle käsidesiä ja kertoo mitä päivän harjoituksissa on luvassa. Tänään pelataan pesishippaa ja savolaista pesäpalloa.

Valtaosa osallistujista tutustuu pesäpalloon ensimmäistä kertaa Korttelipesiksen kautta. Ennen leikkien alkua, lapset kokeilevat kumpi käsi olikaan se luontaisempi heittokäsi, etsivät ohjaajan kanssa yhdessä sopivan räpylän ja harjoittelevat räpylän laittamista käteen. Kun kaikille on löytynyt sopiva räpylä, siirrytään pelialueelle.

Pesishipassa lapset pääsevät harjoittelemaan pallon heittämistä ja kiinniottamista sekä saavat tuntumaa pesisräpylään. Leikki on selvästi lapsille mieluinen ja sitä pelataankin useampi kierros. Myös harjoitusten toinen peli, savolainen pesäpallo, tutustuttaa lapset matalalla kynnyksellä pesäpallon pelaamiseen. Pelissä lapset harjoittelevat syöttämistä ja lyömistä isomman pallon avulla, jolloin onnistumisia saadaan enemmän ja harjoitteleminen on sitä kautta motivoivaa ja mieluista.

Harjoitusten loppuleikiksi lapset toivovat perinteistä pihaleikkiä, tervapataa. Ohjaaja Jere keksii kuitenkin leikkiin pienen twistin. Pelaajien juostessa ringin ympäri, heidän pitää kohdatessaan käydä kyykyssä ja sanoa "vinkkelibanaani". Ja tästähän lapset pitävät, jännityksellä odotetaan, milloin pallo putoaa oman selän taakse ja pitää lähteä juoksemaan.

Tunnin lopussa asetutaan vielä loppukaareen, käydään käsidesikierros ja jaetaan tunnelmia päivän harjoituksista. Tosi kivaa oli, lapset kertovat ja odottavat innolla taas seuraavia harjoituksia. Nakertajan Korttelipesisharjoitukset sujuivat hyvin, vaikka lasten ikähaitari ja tasoerot ovatkin välillä isoja. Mutta onneksi ei ole kiire mihinkään eikä toiminta ole liian totista, sillä Korttelipesis pyritään pitämään hyvänmielen harrastuksena.

Kajaanin Pallokerhon junioripäällikkö Manu Vartian mukaan Korttelipesiksen tarkoituksena on tarjota lapsille mahdollisuus harrastaa ohjattua liikuntaa lähikentällä ja samalla tutustuttaa lapset pesäpallon perusteisiin. Vartia on iloinen, miten hyvin Korttelipesis on lähtenyt käyntiin vaikean koronakevään jälkeen.

"Olen todella onnellinen ja iloinen, että kajaanilaiset perheet ja lapset löysivät meidän uuden liikuntapalvelumme nopealla aikataululla koronarajoitusten jälkeen ja saimme paljon osallistujia mukaan toimintaan heti ensimmäisenä kesänä."

Kirjoittaja on Kajaanin Pallokerhon viestintävastaava.

Emilia Kukonlehto