Meidän meiningit: Lohtajan lähiötupa toivottaa tervetulleeksi

Lohtajalle Maahisentie 12:sta on avattu Lohtaja-Huuhkajanvaaran asukkaille lähiötupa. Se on asukkaiden yhteinen kohtaamispaikka, jonne voi poiketa kahville, viettämään aikaa, juttelemaan, pelaamaan, askartelemaan, ym. Tuvalla on kierrätyspiste, johon asukkaat voivat tuoda itselle tarpeetonta pientä käyttökelpoista tavaraa, jota joku toinen voi tarvita.

Tällä hetkellä tupa on avoinna torstaisin kello 12-14. Kesäkuun alusta alkaen tupa on avoinna myös tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 10-12. Kainuun sanomat tilataan lähiötuvalle Kesäkuun alusta, joten kolmena päivänä viikossa voi poiketa vaikka lehden lukuun. Tuvalle on tulossa myös tietokone asukkaiden käyttöön, jotta siellä voi tehdä esimerkiksi sähköisiä hakemuksia tai etsiä muuten tietoa verkosta. Paikalla oleva ohjaaja voi tarvittaessa ohjata ja neuvoa verkkopalveluiden käytössä.

Kerran kuukaudessa Kajaanin evankelisluterilainen seurakunta vierailee lähiötuvalla bingon, leikkimielisen tietokilpailun tai muun mukavan yhdessä tekemisen merkeissä. Toukokuussa seurakunnan päivä on maanantaina 17.5. kello 12-14. KOY Kajaanin Pietarin sosiaali-isännöitsijä on tuvalla tavattavissa 6.5. alkaen kunkin kuukauden ensimmäisenä torstaina

Tulevan toiminnan mietintään toivotaan mukaan erityisesti Lohtaja-Kettu-Huuhkajanvaara –alueen asukkaita. Ideoita voi laittaa myös lähiötuvan postilaatikkoon. Tavoitteena on tehdä tuvasta asukkaiden näköinen paikka, yhteinen "olohuone". Siihen tarvitaan asukkaiden apua.

Idea lähiötupaan syntyi Kajaanin Pietarin ja Kainuun soten aikuissosiaalipalvelujen yhteistyössä. Tila toiminnalle löytyi Kajaanin Pietarin omistamasta entisestä asukkaiden kerhotilasta Maahisentie 12:sta. Kainuun ammattiopiston rakennuspuolen opiskelijat remontoivat tilan opettajansa Risto Karjalaisen ohjauksessa. Keittiö saatiin vanhasta sairaalasta, liesi Kuusanmäeltä, huonekalut, verhot, matot ja astiat kajaanilaisilta yksityisiltä lahjoittajilta. Rakennustarvikkeita saatiin myös Aution keittiöiltä. Suuri kiitos kaikille heille!

Kevään aikana tuvalla on toteutettu ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat.

Jos olet kiinnostunut ryhmätoiminnasta, ota yhteyttä aikuissosiaalityöhön, puh. 08 615 67741 tai tule käymään tuvalla.

Lähiötuvan kuulumisia voi seurata Facebookista: Aikuissosiaalipalvelut Kainuussa ja Instagramista: Lohtajan Lähiötupa

Leena Heikkinen, ohjaaja,

Veera Rinne, johtava sosiaalityöntekijä ja

Paula Tikkanen, toimeentulotukipäällikkö