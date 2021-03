Meidän meiningit: Monta tapaa vapaaehtoisuuteen

Aloittelemme OLKAssa lukupiiritoimintaa ajanhenkeen sopivasti etänä. Etälukupiirissä luetaan yhdessä, keskustellaan ja kuunnellaan, jaetaan kokemuksia ja oivalluksia sekä parhaita lukuvinkkejä. Kirjoista voidaan lukea vaikkapa katkelmia, runoja tai mietelauseita. Aiheet liittyvät hyvinvointiin ja terveyteen, ja siihen, mikä tuottaa elämään iloa, tukea ja toivoa. Teemakerroilla perehdytään tarkemmin tietyn kirjailijan tai runoilijan tuotantoon.

Etälukupiiriin voidaan kutsua myös vierailijoita. Osallistujat tekevät toiminnasta omanlaisensa.

Etälukupiiriin osallistuminen edellyttää verkkoyhteyden, kuulokkeet ja rauhallisen paikan. Mukaan voi liittyä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Etälukupiiri on tarkoitettu 4–8 henkilölle, ja se kokoontuu kuukauden ensimmäinen tiistai aina klo 17.30–19. Lukupiiri on osallistujille maksuton. Lukupiirin ohjaajana toimii OLKAn vapaaehtoinen Eveliina Tervaniemi.

OLKAn vapaaehtoiset tarjoavat sairaalan potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä tukea sairauteen sopeutumisessa. Valmennetut vapaaehtoiset toimivat sairaalassa esimerkiksi aula-avustajina, juttukaverina, leikkikaverina ja esiintyjänä. Vertaistuki on kokemukseen perustuvaa tukea ja tukihenkilö on saanut myös valmennuksen ja hän on sitoutunut vaitioloon. Järjestämme seuraavan sairaalavapaaehtoisten ILONA-verkkovalmennuksen 27.4. klo 16–19.30. Valmennus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan vapaaehtoisena sairaalassa.

Vertaistukivalmennuksen käyneet voivat toimia ILONA-valmennuksen jälkeen vertaistukijana sairaalassa. Vapaaehtoistehtävistä sovimme yhdessä sairaalan eri yksiköiden kanssa. Valmennukseen osallistuminen ei sido vielä mihinkään, vaan vapaaehtoistoiminnan aloittamisesta voi päättää, miten parhaiten sopii.

OLKA koordinoi sairaalan vapaaehtoistoimintaa sekä huolehtii vapaaehtoisten tuesta ja koulutuksesta. Vapaaehtoistoimintaa toteuttavat järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt. OLKA-pisteeltä potilas ja hänen läheisensä saavat tietoa potilasyhdistyksistä ja yhdistykset voivat pitää teemapäiviä sekä esitellä toimintaansa. Piste löytyy Kainuun uudesta sairaalasta kahvion ja infon läheisyydestä. Lähin sisääntulo pisteelle on pääovesta F1.

Ilmoittautumiset etälukupiiriin päättyy ma 5.4. Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta, hakulomake valmennukseen ja ilmoittautuminen etälukupiiriin osoitteessa www.olkakainuu.fi.

OLKA-koordinaattori

Seija Heikkinen