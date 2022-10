Meidän meiningit: Northern Game Summit järjestettiin jälleen

Northern Game Summit eli NGS järjestettiin jälleen 10-vuotisjuhlan merkeissä Kajaanissa. Vuosien varrella arvostetuksi pelialan tapahtumaksi kasvanut pelikehittäjien vuosittainen verkostoitumis- ja seminaaritapahtuma järjestettiin BioRex Kajaanissa kaksipäiväisenä tapahtumana 29.-30.9.2022.

Northern Game Summit -tapahtuma järjestettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta henkilökunnan tukemana ja korkeakoulun ja yritysten taloudellisella tuella. Tapahtuman pääsponsori, kajaanilainen peliyritys Black Smoke Studios perustaja ja operatiivinen johtaja Niklas Saari kuvaili, että tapahtumalla on oma paikkansa Suomen alan tapahtumissa.

Kerran vuodessa Kajaanin peliala kokoontuu ainutlaatuiseen lämminhenkiseen tapahtumaan Kajaaniin, jossa paikalliset toimijat voivat näyttää parhaan puolensa. Tällöin pelialan spotlight osoittaa kohti Kajaania ja paikallista osaamista."

"Tapahtuma on tärkeä sekä kajaanilaiselle pelialan koulutukselle, että paikallisille ja valtakunnallisille pelialan yrityksille, koska se on ainoa pelialan konferenssi Suomessa, jossa pidettävät puheet ovat puhtaasti pelikehittäjille suunnattuja. Lisäksi mahdollisuus pelinkehittäjien keskinäiseen verkostoitumiseen on parasta", tapahtuman pitkäaikaisena ja tärkeänä tukijana toimivan kajaanilaisen peliyritys Critical Forcen toimitusjohtaja Veli-Pekka Piirainen kuvailee.

Laadukas ohjelma rakennettiin yhteistyössä useiden arvostettujen pelialan toimijoiden kanssa. Tapahtumassa käsiteltiin aiheita, kuten pelialan johtamista ja pelien tuottamista, peligrafiikan luomisen eri osa-alueita, sekä teknologiaa huippupelien takana.

Tapahtumaan saatiin puhujaksi useiden maineikkaiden pelitalojen lisäksi tietokirjailija Katleena Kortesuo , jonka aihe käsitteli yritysten kriisiviestintää ja sen johtamista. Elokuva-alalla pitkään toiminut käsikirjoittaja Pekka Lehtosaari , havainnollisti puheessaan elokuvissa ja peleissä yhtenäistä tekijää "Sankarin tarinaa".

Northern Game Summit tullaan järjestämään Kajaanissa seuraavan kerran syksyllä 2023 entistä laadukkaampana.

Kirjoittaja on Northern Game Summitin projektimanageri

Mervi Kemppainen