Meidän meiningit: Nukkekotiharrastus villitsee Teppanan iltapäivätoiminnan lapsia – Katso ihastuttavat nukkekotikuvat!

Teppanan iltapäivätoiminnassa on kovia askartelijoita. Kajaanin 4H-yhdistyksen ylläpitämä iltapäivätoiminta Teppanan koululla on toteuttanut lasten haaveita monella tapaa.

Yksi lasten harrastus lähti pursuamaan Kajaanin museokäynnin jälkeen, kun lapset kävivät katsomassa nukkekotinäyttelyä pari vuotta sitten. Lapsetkin halusivat rakentaa nukkekoteja, joita he sitten rakentelivat pahvilaatikkoihin. Kotiin viemisinä on ollut usea pieni koti.

Nyt iipasta on yksi kirjahylly vapautettu nukkekodiksi. Lapset suunnittelevat nukkekotiin huonekalut, ja me ohjaajat avustamme. Nukkekoti on mieleinen leikkimispaikka lapsille.

Pieniä koteja on tullut niin paljon, että niitä on myös koulun ruokalassa koristeena muillekin koululaisille. Kaikki materiaali on peräisin kierätysmateriaaleista, joten kustannuksia ei ole syntynyt kuin liimoista ja askartelumaaleista.

Kissojen huone

Takkahuone

Olohuone

Kylpyhuone

Keittiö

Talli

Peikon koti

Linnake

Makuuhuone

Liisan keittiö

Ritva Kemppainen