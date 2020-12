Meidän meiningit: Nuoren mukana ja tukena kaksoisuralla

"Eri urheiluseurojen välistä yhteistyötä pitäsi olla vieläkin enemmän, olisi kiva päästä ottamaan kunnon harkkapelejä vaikka poikia vastaan", Lehtikankaan koulun liikuntaluokkalainen Kaisa Tolonen toteaa ja toivoo, että seurojen välinen yhteistyö tiivistyy. Kaisan mukaan etenkin joukkuelajeissa olisi tärkeää, että seurojen voimavarat yhdistettäisiin ja näin saataisiin esimerkiksi hyviä harjoituspelejä ja yhteisiä tapahtumia alueellemme.

Tolosen vanhemmat Mirja Moilanen ja Kimmo Tolonen näkevät, että lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet alueellamme ovat hyvät. Joukkuelajeihin tarvittaisiin kuitenkin lisää volyymiä, jotta saataisiin menestystä sarjapeleissä. Menestys tuo lisää pelaajia ja mahdollistaa tavoitteellisen lajiharjoittelun omassa kotikaupungissa mahdollisimman pitkään.

Tammikuussa alkanut Kainuun Liikunnan hallinnoima Kajaanin urheilukampus -urheiluakatemian ja urheilijan opintopolun kehittämishanke tähtää tavoitteellisen, eheän ja ennen kaikkea nuorta tukevan urheilijanpolun ja kaksoisuran rakentamiseen alueellamme. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen yhtenä tavoitteena on saada Kajaanin urheilukampukseen nuoria myös Kainuun ulkopuolelta.

Tolosen vanhemmat kokevat, että seuratoiminnan ja tavoitteellisen lajiharjoittelut suurin haaste on tällä hetkellä aktiivisten toimihenkilöiden ja valmentajien puute. Nykyisten koulutusmahdollisuuksien säilyminen alueellamme on ensiarvoisen tärkeää myös laadukkaan seuratoiminnan turvaamiseksi. Tolosenkin joukkuetta valmentaa tällä hetkellä Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelija. Liikunnanohjaajakoulutuksen kautta monet seurat ovat saaneet riveihinsä lisää pelaajia, valmentajia ja toimihenkilöitä.

Kajaanin urheilukampus -hankkeen osatoteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hankkeessa kehitetään liikunnanohjaajakoulutuksen valmennuksen opintojen ja Kajaanin urheilukampuksen välistä yhteistyötä. Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan akatemian lajiharjoituksia ammattivalmentajien ohjauksessa ja valmentamaan eri lajien tavoitteellisesti harjoittelevia nuoria.

Hanketyöntekijä ja Kajaanin ammattikorkeakoulun lehtori Joonas Rissanen näkee, että työelämäyhteistyön kautta opiskelijat saavat arvokasta valmennuksen kokemusta ja näkemystä eri lajien tavoitteellisesta lajiharjoittelusta ja kilpailutoiminnasta. Yhteistyön kautta myös alueemme urheiluseurat saavat ammattivalmentajia ja myös tavoitteellisesti harrastavia urheilijoita.

Kaisa Tolonen on urheilijanpolun alkupäässä ja käy koulua Lehtikankaankoulun 8 C -liikuntapainotteisella luokalla. Tolosen mukaan liikuntaluokalla on parasta, että liikuntaa on paljon ja saa yhdessä harjoitella ja opetella uusia taitoja koko luokan kanssa. Liikuntatunnit painottuvat monipuolisuus- ja yleisvalmennukseen.

Näiden lisäksi liikuntaluokkalaisten käytössä on Kasva urheilijaksi -kirja, jonka tehtävät ohjaavat lasta ja nuorta tavoitteellisella urheilijanpolulla. Tolonen kannustaa kaikkia aktiivisesti liikkuvia hakeutumaan yläkoulun liikuntaluokalle.

"Ne testit eka vähän jännitti, mutta eivät olleet yhtä niin pahat, mitä luulin", Tolonen viittaa soveltuvuuskokeisiin, joiden kautta oppilaat valitaan liikuntaluokalle.

Tolosen vanhemmat ovat kokeneet liikuntaluokan hyvänä ja nuoren harrastusta tukevana. Moilasen mukaan liikunta myös tukee lapsen ja nuoren koulunkäyntiä ja menestystä koulutiellä. Vanhempien tärkeimmäksi rooliksi Moilanen ja Tolonen näkevät kannustuksen ja kyydityksen.

Hankkeen kautta urheilevien lasten ja nuorten vanhemmille on tulossa tukea ja ohjausta keväällä järjestettävän Kasvata urheilijaksi -seminaari-illan myötä, johon osallistujiksi kutsutaan aktiivisesti harrastavien lasten ja nuorten vanhempia.

Haku Lehtikankaan liikuntapainotteiselle luokalle 7.-13.1.2021. Soveltuvuuskoe järjestetään 20.1.2021. Lisätietoa antaa rehtori Arto Koskivirta ja lehtori Erkki Välikangas.

Kasvata urheilijaksi -iltaseminaari urheilevien lasten ja nuorten vanhemmille 22.4.2021 klo 17, Kajaanin Lukio.

projektipäällikkö

Kajaanin urheilukampus -kehittämishanke

Veera Valtanen