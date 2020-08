Meidän meiningit: "On mukava tuntea kuuluvansa johonkin"

Kainuussa on muuta maata suuremmat terveyden ja sen taustatekijöiden väliset sosioekonomiset erot. Työttömyys, päihteet, yksinäisyys sekä psyykkiset ja fyysiset sairaudet aiheuttavat pahoinvointia, jonka taustalla on usein myös mm. matala koulutustaso, alhainen toimeentulo sekä sosiaalinen syrjäytyminen. Erityisesti ikääntyvillä, vähän koulutetuilla kainuulaismiehillä on riski joutua työelämän ulkopuolelle ja syrjäytyä.

Miina Sillanpään Säätiön Löydetyt miehet -hankkeessa (2018–2020) vahvistetaan 45–65-vuotiaiden kainuulaismiesten arjen hyvinvointia ja ohjataan heitä kohti terveellisempää, päihteettömämpää ja liikunnallisempaa elämäntapaa. Löydetyt miehet -ryhmiin osallistuvat asettavat itselleen tavoitteita hyvinvointinsa lisäämiseksi. Pienet, tavoitteelliset muutokset omassa arjessa sekä ryhmän tuki ohjaavat kohti elämäntapamuutosta. Tavoitteellisen ryhmätoiminnan perusteemat ovat ravitsemus, liikunta, uni ja lepo, yksinäisyys sekä päihteet ja riippuvuudet.

Ensimmäinen ryhmä aloitti Kajaanissa vuonna 2018. Tämän jälkeen miesten ryhmiä on perustettu Kuhmoon, Paltamoon, Puolangalle, Sotkamoon ja Suomussalmelle. Toiminta on saanut osallistujilta positiivisen vastaanoton: "minulla on osallistumisestani pelkkää hyvää sanottavaa", totesi eräs tyytyväinen ryhmäläinen.

Ryhmän aloittaminen voi vaatia uskaliaisuutta ja omalta mukavuusalueelta poistumista, mutta on lopulta hyvin palkitsevaa. "On mukava tuntea kuuluvansa johonkin", oli erään ryhmäläisen kommentti palautekeskustelussa.

Syksyn Löydetyt miehet -ryhmä käynnistyy Kajaanissa 2.9. alkaen. Ryhmä kokoontuu Brahenkadulla sijaitsevassa Karoliinan Kamarissa. Ensimmäisten kolmen viikon aikana ryhmä kokoontuu viisi kertaa, ja tämän jälkeen kokoontumisia on perjantaisin marraskuun loppuun saakka. Ryhmäläiset ideoivat yhdessä toiminnan sisältöä ja toteutusta. Hankkeen päätyttyä toiminta jatkuu yhteistyökumppaneiden avulla.

Toivotamme kaikki ryhmätoiminnasta kiinnostuneet 45–65-vuotiaat kainuulaismiehet tervetulleiksi Limppusaaren nuotiopaikalle torstaina 20.8. kello 13.00–15.00. Tapahtumassa on mahdollista paistella makkaraa ja tutustua tarkemmin toimintaamme. Yhdessä kohti arjen oivalluksia!

Kirjoittajat ovat Miina Sillanpään Säätiön Löydetyt miehet -hankkeen kehittäjiä.

Lähde: Kainuun liitto 2017. Kainuu-ohjelma. Maakuntasuunnitelma 2035, maakuntaohjelma 2018–2021.