Meidän meiningit: Päiväkoti muuttaa koulun tiloihin Vuolijoella

Vuolijoella on huokaistu helpotuksesta, sillä Kajaanin päättäjät ovat satsanneet koulun tilojen kunnostamiseen ja siellä alkaa olla mukava vipinä.

Alakoulussa oppilaita on tänä syksynä yli 40 ja syyskuun lopulla saman katon alle muuttavat myös päiväkodin parikymmentä lasta, jolloin yhteistyötä mm. esikoululaisten ja alakoululaisten kanssa on mahdollista tehdä. Uhka koulun lopettamisesta alkaa olla kyläläisten mielestä voitettu.

"Viime keväänä alkanut remontti on koulun osalta lähes valmis, ainoastaan joitakin kalusteita puuttuu ja ilmastoinnin käynnistäminen on kesken. Yksi luokka remontoitiin keväällä ja muissa luokissa on tehty sähkötöitä ja uusittu kalusteita", kertoo Vuolijoen alakoulun rehtori Sari Kitusuo-Räsänen ja toivoo, että koulu saisi määrärahan viimeistään vuoden päästä ikkunoiden uusimiseen sekä muiden luokkien ja käytävän remonttiin, jolloin koko koulutalo olisi täysin kunnossa. "Yhden luokkatilan, henkilökunnan tilan ja ruokailutilan kouluopetuksen tiloista sai päiväkoti, ja niitä ollaan remontoimassa päiväkodin tiloiksi. Näillä näkymin päiväkoti muuttaa tänne syys-lokakuun vaihteessa", rehtori jatkaa.

"Vuolijoen alakoulussa digiosaaminen tulee tutuksi alakoululaisille, sillä opetuksessa käytetään sähköisiä aineistoja, sähköisiä kirjoja ja alustoja sekä tietokoneita ollaanhan älykylässä. Toki myös perinteisiä kirjojakin käytetään eikä pelkästään digimaailmaa. Kaikella tällä tuetaan erilaista oppimista", rehtori arvioi.

"Kun olemme saman katon alla, pystymme tekemään arjen yhteistyötä päiväkodin kanssa, kuten järjestää erilaisia tapahtumapäiviä, liikunta- ja lukutuokioita", arvioi Vuolijoen alakoulun rehtori.

Vuolijoen päiväkoti on tällä hetkellä Kajaanin päiväkotien investointien ykkösenä, sillä lähes kaikkien Kajaanin kunnallisten päiväkotien tämän vuoden investointirahat on varattu Vuolijoen päiväkodin remonttiin.

"Odotamme innolla koulun yhteyteen siirtymistä ja tulevaa yhteistyötä päiväkodin ja alakoulun kanssa. Moni arjen asia varmasti helpottuu uusituissa tiloissa", ihastelee uutena päiväkodin johtajana elokuussa aloittanut Pirjo Lämpsä.

Lämpsä kertoo, että Vuolijoen päiväkodissa on tällä hetkellä kirjoilla 20 lasta:

"Ryhmiä on kolme, jotka muodostuvat tällä toimikaudella alle 2-vuotiaista Varpusista, 2–4 -vuotiaat kuusi lasta muodostavat Viiriäiset ja Viskari-eskari-ryhmä, joka koostuu seitsemästä Viiriäisten viskarista ja neljästä Lounatuulin eskarista."

"Viime vuonna meillä oli esikoululaiset yhtenä ryhmänä, mutta tänä vuonna yhdistimme eskareiden kanssa viskarit, jotta lapset pääsevät oikeasti harjoittelemaan ryhmätaitoja tulevaa koulunkäyntiä ajatellen. Vuolijoen päiväkoti on pieni päiväkoti, jonka vahvuus on pystyä takaamaan jokaisen lapsen tulevan huomioiduksi hyvin jokaisena päivänä. Päiväkodille tulee joka ryhmälle päiväkotikäyttö mielessä suunnitellut tilat, joten varmasti moni arjen juttu helpottuu. Tällä hetkellä ruokailu tapahtuu ryhmätiloissa. Koululla lapset ruokailevat lounaan ruokalassa, paitsi pienimmät Varpuset syövät omassa tilassaan", Pirjo Lämpsä pohtii.

Kajaanissa alkoi tänä syksynä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, jossa esikoululaisia ovat 5–6 -vuotiaat ja jossa on mukana Kuurnan, Huuhkajanvaaran ja Valonkadun päiväkoti. Kokeilussa verrokkiryhmänä ovat muut kajaanilaiset varhaiskasvatuksessa olevat vuonna 2016 syntyneet lapset, kuten Vuolijoen päiväkodinkin lapset.

Eija Huotari