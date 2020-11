Meidän meiningit: Spartakissa vietettiin yllätysjuhlia – Salaisuus piti loppuun saakka

"Joko alkaa olla valmista?"

"Ihan pikku hetki vielä, laitetaan täytekakku pöytään".

Perjantaina, 13. marraskuuta Spartak Kajaani ry:n toimitiloissa oli aamupäivällä jännitystä ilmassa: Onnistuisimmeko yllättämään?

Hieman yli viikko oli tehty suunnitelmia, sovittu kuka tekee kakun, kuka kortin, kuka tuo tarjoiluastiat? Puskaradion välityksellä ja soittamalla oli kutsuttu ihmisiä. Kaikkein suurin haaste oli pitää toiminnanjohtajamme Anne Mari Leinonen tietämättömänä kaikesta. Spartalaiset järjestivät salassa juhlia Anne Marille hänen täyttäessä 50 vuotta.

Anne Mari Leinonen on vuosia työskennellyt tuoden päihderiippuvuussairautta sairastavien ja heidän läheistensä äänen kuulluksi, hänellä on merkittävä positiivinen vaikutus ympärillään oleviin ihmisiin. Hän pitää pienen ihmisen puolia, ihmisen, joka on kohdannut kaikkialla hyljeksintää.

Spartakille tulevat opiskelijat pääsevät Anne Marin siipien suojaan. Hän hyödyntää kokemustaan ja rautaista ammattitaitoaan ohjatessa opiskelijoita työelämää varten.

Anne Mari on lämmin, välittävä, turvallinen ja luotettava, rakastava ja rakastettava ihminen. Hän luo uskoa tulevaan vaikeimmankin tilanteen edessä.

Juhlaan oli todellakin aihetta.

Spartakin entiset ja nykyiset työpajoilla käyvät asiakkaat, talossa olevat työkokeilijat, opiskelijat ja palkolliset, verkostojen työntekijät ja Anne Marin läheiset puhalsivat yhteen hiileen järjestäessään juhlia. Halusimme tuoda näkyväksi hänen merkityksensä monen ihmisen elämässä ja tahon toiminnassa. Meille kaikille oli sydämen asia muistaa Rakasta Anne Mariamme, vuorostamme tuoda hänelle välittämisen, arvostuksen tunne ja voimia loppusyksyn harmauteen.

Useaan otteeseen olimme jäädä kiinni Anne Marin tullessa paikalle. Hetken jähmettymisen jälkeen jokainen alkoi kiirehtiä tekemään kuka mitäkin, jopa tikusta asiaa tehden. Spartak Kajaani ry:n hallituksen sihteeri Matti Karppinen antoi meille tehtäväksi käydä valitsemassa yhdistyksen puolesta syntymäpäivälahja. Ostimme samalla kakkuun leivontatarvikkeet, aikaahan siinä sitten meni. Saimme kuitenkin selitettyä jotenkuten viipymisen syyn ja saatoimme huokaista helpotuksesta. On muuten hyvin vaikea toimia salassa ihmiseltä, jolla tuntuu olevan kuudes aisti ja siten kyky vaistota erilaisia asioita.

Onneksi torstaina, 12. marraskuuta oli Spartak Kajaani ry:n syyskokous. Valitsemamme lahja ja kukat yhdistyksen puolesta toimivat pelastavana tekijänä meidän suuren salaisuutemme hyväksi.

Perjantai koitti. Jännitys tiivistyi. Meillä oli vajaa kaksi tuntia aikaa laittaa kaikki valmiiksi esille. Saisimmeko viimeiseen asti pidettyä yllätyksen?

Kyllä.

Onnistuimme loistavasti!

Anne Marin avatessa keittiön oven hän pysähtyi niille sijoilleen. Onnittelulaulu lähti yhteisestä suusta. Vieraita alkoi tulla sisälle, entisiä asiakkaita ja opiskelijoita, verkostossa toimivia ihmisiä, ystäviä, läheisiä, Anne Marille rakkaita ihmisiä. Pitkin päivää tuli onnitteluviestejä ihmisiltä, jotka eivät päässeet paikan päälle.

Sydämellinen kiitos kaikille mukana olleille, saimme tehtyä ikimuistoisen päivän yhdessä.

This is Spartak!

Spartak Kajaani ry:n ohjaaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon opiskelija

Taina Suominen