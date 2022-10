Meidän meiningit: Vihreäliiviset tuovat iloa sairaalan käytävillä

Haitarin sävelet tavoittivat maanantaina 10.10. Kajaanin uuden sairaalan ovesta sisään astuvan korvat. Vapaaehtoinen Eero Määttä oli ilahduttamassa soitollaan asiakkaita. Aulassa näkyi myös muutamia vihreäliivisiä. He ovat Ilona aula-avustajia. Olka-toiminta oli juhlistamassa Ilonan päivää. Sitä vietetään valtakunnallisesti ympäri maan.

Olka on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on tuoda iloa sairaalan asiakkaille. Ilona-palvelu puolestaan organisoi vertaistukija-, aula-avustaja ja juttukaveritoimintaa sairaalan arkeen. Kajaanin sairaalassa toimintaa on ollut vuodesta 2020 alkaen.

Ilonan päivää varten oli suunnitteilla laajemminkin ohjelmaa, mutta koronarajoitukset rajoittivat esiintymisen pelkästään sairaalan tuloaulaan.

Määttä kertoo tulleensa Ilona-toimintaan mukaan Kajaanin seurakunnan saattohoitokoulutuksen myötä. Opasvuoroja hänellä ei vielä ole ollut, mutta hän näyttää vihreää valoa toiminnalle. Määttä on ensimmäistä kertaa soittamassa sairaalassa.

"On tullut paljon positiivista palautetta. Yleisö on saanut pyytää toivekappaleita. Soitto on kuulemma poistanut kipuja asiakkailta."

Määttä ideoi uusia soitto- ja laulutilaisuuksia.

"Joulunaikaan ainakin voisi tulla."

Määttä päätti esiintymisensä virrellä 338 "Päivä vain ja hetki kerrallansa".

Pertti Mikkonen Ristijärveltä on ollut Ilona-toiminnassa mukana alusta asti. Mikkonen on mukana muussakin vapaaehtoistoiminnassa.

"Toimin Ristijärvellä mm. lukuvaarina."

Mikkosella on ideoita vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä.

"Olka-toimintaa voisi hajauttaa kuntiinkin. Ristijärven Attendon kanssa on jo aloitettu vapaaehtoistoimintaa."

Tavoitteena hänellä on käydä kerran viikossa Ilona-oppaana Kajaanin sairaalassa.

"Palaute asiakkailta palkitsee. Kerran olin opastamassa asiakasta käytävällä, kun hän yllättäen kaatui. Siinä koki olevansa todella avuksi!"

Ensimmäistä kertaa Ilona-avustajana olleella Raija Heikkisellä oli ollut jo muutama opastus.

"Hienosti on mennyt. Ihmiset ovat iloisia, kun heitä autetaan."

Heikkisen mielestä vapaaehtoistyö tuo merkityksellisyyttä elämään.

"Mikäpä olisi tärkeämpää kuin auttaa lähimmäistä. Työ antaa paljon ja kasvattaa luonnetta. Sitä paitsi tämä aula on viihtyisä tila työskennellä."

Aulikki Piirainen