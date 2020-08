Meidän meiningit: Vuolijoen pankkitalolla sienineuvontaa

Vuolijoen kirkonkylän keskustassa olevalle Pankkitalolle kokoonnutaan lauantaisin lounaalle ja viettämään kyläläisten kanssa yhteistä aikaa. Pankkitalo toimii luontevana kyläyhteisön kokoajana.

Pankkitalolla on lauantaisin erilaisia pop up -tyyppisiä myyntipisteitä yrittäjien ja yhdistysten järjestämänä, sekä kahvio ja lounas. Tiistaisin puolestaan Pankkitalo on avoinna itsenäiseen oleiluun itsepalvelukahvien merkeissä kirkonkylällä laboratoriossa ja kauppa-asioilla käyville. Pankkitalolla on myös työskentelytiloja, joissa voi käydä pientä korvausta vastaan etätöissä internet-yhteyksillä.

Pankkitalosta onkin muodostunut koko kylän yhteinen kohtaamispaikka, josta aina löytyy ystävä ja jonne ovat löytäneet paikallisten lisäksi niin ohikulkijat kuin kesämökkiläisetkin.

Hyvä myyntipaikka

Usein Pankkitalon lauantaissa on erilaisia tietoiskuja ja monenlaista myytävää, sillä Pankkitalo tarjoaa pienyrittäjille, erilaisille yhdistyksille ja harrastajille hyvän esittäytymis- ja myyntipaikan pienellä korvauksella. Useimmiten lauantaisin on tarjolla maksullinen lounas, jonka joku paikallinen pitoemäntä tai -isäntä valmistaa. Osa viime lauantaina pankkitalolle tulijoista tuli lounaalle syömään Aila Alasalmen laittamaa kaalilaatikkoa, jota saattoi ostaa myös mukaan kotipakettiin. Osa kävijöistä tuli kahville tai vaihtamaan ajankohtaisia kuulumisia tuttujen kesken. Ostopakkoa ei Pankkitalolla ole, vaan sinne voi tulla ihan vain mielipiteitä kuulostelemaan ja vaihtamaan, mutta monelle lähti mukaan Ailan leipomia leivonnaisia ja aamulla paistettuja rieskoja muutamalla eurolla.

Sienestäminen suosittu harrastus

Suurta osaa Pankkitalon viime lauantain kävijöistä kiinnosti sienineuvoja Anja Puttosen sieninäyttely ja opastus, sillä Vuolijoen alueella on parasta aikaa hyvä sienisato: kantarellit ja tatit ovat olleet poimittavissa jo useita viikkoja ja karva- ja kangarouskut ovat parhaillaan nousemassa pientareille ja metsiin. Olipa jo jokunen sienestäjä löytänyt pieniä suppilovahveroitakin. Sienet kiinnostivat mm. Arja Eerolaa ja Pirjo Rahikaista, jotka pohtivat sienineuvojan kanssa ajankohtaisia sieniasioita. Anja Puttonen opasti mm. että mustarouskua ei enää suositella syötäväksi, vaikka sitä aiemmin käytettiin kangasrouskujen tapaan ryöpättynä. Puttonen myös muistutti, että korvasienten kanssa pitää olla hyvin huolellinen ja useampaan kertaan keittää. Puttosen pöydällä oli useita eri tattilajeja, joita hän toivoi aiempaa enemmän kerättävän ruokapöytään, sillä rouskuja paikkakuntalaiset osaavatkin sienisalaattina hyvin käyttää. Puttosen sienineuvontaa oli tarjolla myös Käkisaaren Lökölän tuvalla sunnuntaina niille, jotka eivät Pankkitalolle ennättäneet.

Normaalilauantaina kävijöitä on Pankkitalolla kolmisenkymmentä, mutta silloin kun talolla on joku mielenkiintoinen teema tai kirkonkylällä on jokin tapahtuma, kävijämäärä voi nousta 80:aan kävijään.