Meidän meiningit: Vuosisadat kohtasivat Paltaniemellä

Toista kertaa pelattu jalkapallo-ottelu 1900-luku vastaan 2000-luku veti Paltaniemen koulun aurinkoiselle kentälle runsaasti yleisöä ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua.

Ikämiehet tulivat peliin viime kesän tappiosta sisuuntuneina ja ottivat kiinnityksen palkintopokaaliin murskalukemin 10-2. Joukkueiden parhaina pelaajina palkittiin nuorten joukkueesta Kalle Hälinen ja ikämiesten joukkueesta Heikki Lukkari .

Vanhin osallistuja, pian 86 vuotta täyttävä Kauko Koivunen , pelasi koko ottelun. Hänen peliasenteensa ei taatusti jättänyt ketään kylmäksi. Hänen ansiotaan on paljolti myös se, että ikämiesten joukkueeseen on edelleen helppo saada pelaajia. Kauko on aikanaan vetänyt Paltaniemen Vihurin jalkapallojoukkuetta. Hänen kuplavolkkariinsa on kertoman mukaan ahtautunut koko 13-henkinen C -juniorijoukkue ja näin on tehty pelireissut. Nyt pelasivat nämä ikämiehiksi muuttuneet silloiset juniorit.

Nuorten joukkueen kokoon saaminen ei ollut yhtä helppoa. Ilman Nakertajasta tulleita poikia olisi ottelu jäänyt pelaamatta. Mistähän löytyisi uusi Kake vetämään harjoituksia ja innostamaan nuoria harrastuksen pariin. Teknisen osaamisen korostamisen sijaan voisi nousta peli-ilon luominen ja mukava yhdessäolo. Siitä taisi innostus syntyä 60-70-luvuillakin. Mukavat muistot ovat kantaneet näihin päiviin.

Tapahtuman järjesti Paltaniemen kyläyhdistys.

Pirjo Ahlqvist