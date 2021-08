Meidän meiningit: Yli 200 eläkeläistä vietti kesäpäivää Vuolijoella

Yli 200 jäsentä Eläkeliiton Kainuun piirin yhdistyksistä eri puolilta Kainuuta saapui Vuolijoen yhdistyksen järjestämään kesäpäivään viime lauantaina.

Osallistujille oli tarjolla Vuolijoen Näyttämötaideyhdistyksen farssi Puhtaana käteen ja sen jälkeen ruokailu ja museovierailu Riihipihassa. Vuolijoen yhdistyksen puheenjohtaja Maili Pussinen kertoi, että kesäpäivien järjestelyissä oli otettu koronaturvallisuus huomioon ja viime päivinä yhteyttä Kainuun vs. pandemiapäällikköön oli pidetty päivittäin.

Vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erolan mukaan juridista estettä kesäpäivien järjestämiseen ei ole, mutta tilaisuudessa turvallisuusvälejä ja käsihygieniaa on noudatettava, joten kunkin paikkakunnan osallistujat istuivat kasvomaskeissa omissa ryhmissään ja välimatkaa toisiin yhdistyksiin pidettiin tarkasti. Katsomoon asetuttiin yhdistyksittäin merkityille penkkiriveille ja väliin jätettiin tyhjiä penkkirivejä. Väliaikatarjoiluihin mentiin omissa ryhmissä ja vuoroa odotettiin penkeissä istuen. Tilaisuudessa Kainuun piirin puheenjohtaja Eira Seppänen Sotkamosta tervehti retkeläisiä. Seppänen arveli, että kesäpäivä on osa eläkeläisten korona-exitiä. Hänen mielestään tärkeää on, että jäsenet pääsevät jälleen näkemään toisiaan eri toiminnoissa. Vuolijoen kesäteatterin Puhtaana käteen -näytelmän monimutkainen ja yllätyksiä sisältävä juoni Kelan tukineen ja avustuksineen kirvoitti monet naurut ja aplodit kesäteatterin penkeistä.

Esityksen jälkeen bussit ja henkilöautot starttasivat kohti Riihipihaa. Siellä vieraita tervehti Riihipiha-museon säätiön puheenjohtaja Aira Väyrynen-Larentzos . Niittypirtin takana höyrysi soppatykki sisuksissaan makoisaa hernekeittoa. Ruokailuun oli varattu kaksi ulkokatosta pöytineen ja Niittypirtin kaksi kahvilahuonetta, joihin mahtui yhtä aikaa noin 100 henkilöä, jotka sijoitettiin yhdistyksittäin eri tiloihin.

Iso Riihipihan talonpoikaismuseoalue oli kesäpäiviin osallistuville mielenkiintoinen ja monipuolinen tutustumiskohde kertoen sadan vuoden takaisesta kainuulaisesta elämänmenosta. Katseltavana kaikkiaan oli noin 4000 esinettä ja nelisenkymmentä rakennusta. Lisäksi oli mahdollista tutustua Janne Tarvaisen valokuviin ja Koskikartanon maalauspiirin taiteeseen, mikä monipuolisti päivien antia.

Eläkeliiton paikallisyhdistysten tarkoituksena on eläkeläisten henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä henkistä ja ruumiillista vireyttä ylläpitävän toiminnan järjestäminen. Kajaanin yhdistyksen puheenjohtaja Marjatta Immonen kertoi, että yhdistys on pikkuhiljaa avaamassa koronatauon jälkeen toimintaa.

"Ollaan suunnittelemassa mm. liikunnallista syysriehaa ja kerhotoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on, että yhdessä toimien saadaan ikäihmisille enemmän sisältöä elämään", Immonen kertoi.

Eläkeliiton toimintaa ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu ja vuorovaikutus.