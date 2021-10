Kotimaa

Melkeinpä jokainen sairastaa lapsena angiinan tai tulirokon – pahimmillaan terveennäköisestä nielusta voi paljastua elämän synkistävä salaisuus

Julkaistu: 11.10.2021 klo 6:30

Mitä yhteistä on tulirokolla, angiinalla, ruusulla ja reaktiivisella niveltulehduksella? Kaikkien taustalla on yksi ja sama bakteerityyppi. A-streptokokki on hankala kumppani ja inhottava eksä. Sen kaikeksi onneksi hyvin harvinaisiin seuraamuksiin kuuluu myös pandas.