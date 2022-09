Menneitä, nykyisiä ja tulevia metsäsuhteita – Mitä metsistä ajattelee metsänomistaja, urheilija tai taiteilija?

Metsällä on monia merkityksiä, ja siksi metsiin on myös erilaisia näkökulmia. Harva meistä katsoo metsää ainoastaan yksien linssien läpi. Joillekin se on työpaikka tai harrastuspaikka, toisille tulonlähde, kolmansille henkinen tai ihan fyysinenkin koti. Jollekin se on jopa kaikkia…