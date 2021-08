Menninkäiset ovat päivänsäteitä

Raja

**** Ruotsalaiskirjailija John Ajvide Lindqvist on onnistunut hienosti ujuttamaan kauhun ja fantasian lajeihin arkea ja jopa yhteiskunnallisuutta. Ystävät hämärän jälkeen liitti vampyyritarinan riipaisevaan lapsuudenkuvaukseen 1980-luvun betonilähiössä. Ali Abbasin ohjaama Raja pohjautuu hänen samannimiseen, kauniin kammottavaan romaaniinsa.

Tina on peikkomainen tullivirkailija, joka haistaa tarkalla nenällään salakuljettajat. Loputkin aistit valpastuvat, kun ruotsinlaivalta eteen astuu salaperäinen Vore. Vaikka mukaan mahtuu huumoriakin, tekevät ruotsalainen Eva Melender ja suomalainen Eero Minoloff menninkäisroolinsa ihailtavan tosissaan. Pohjoismaisten peikkosatujen perintö elää. (Ruotsi 2018)

Walk the Line

**** Johnny Cash on countrymusiikin vankka ikikallio, josta ei pelkällä yhdennäköisyydellä saa herkkää, inhimillistä tulkintaa. Joaquin Phoenix onnistuu kuitenkin komeasti J ames Mangoldin ohjaamassa elämäkertaelokuvassa. Vähintäänkin yhtä hyvä on Reese Witherspoon hänen vaimonaan June Carterina . Oscar siitä sitten napsahtikin. (USA 2005)

Yön eläimet

**** Laadukkaan elokuvaillan tyylitietoisimman elokuvan ohjasi Tom Ford . On helppo uskoa, että hänen taustansa on muotisuunnittelussa. Austin Wrightin romaanin pohjalta syntyi vienosti hitchcockmainen jännitysdraama, jonka kuvia kelpaisi ihailla vaikka gallerian seinältä. Silti tarinakaan ei ole silkkaa sifonkia. Itse asiassa niitä on kaksi. Piinaavampi kertoo perheestä, jota väkivaltaiset punaniskat alkavat vainota pölyisillä maanteillä. Se on kotoisin romaanista, jonka losangelesilaisen taidekauppiaan Susan Morrowin ex-mies ( Jake Gyllenhaal ) on kirjoittanut. Hienovaraisemmin hiertävää tarinanlankaa tulkitsee taitava Amy Adams . (USA 2016)

