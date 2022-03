Merab tahtoo tanssia vapaana keskiviikon rakkausdraamassa

And Then We Danced

Yle Teema & Fem klo 21.30

**** Georgialaisissa perinnetansseissa jyllää machomeininki. Miehet iskevät korkoa lattiaan niin, että tupa tärisee. Naiset korostavat kainouttaan. Ruotsalainen Levan Akin laittoi georgialaiset juurensa peliin eläväisessä ja sydämeenkäyvässä rakkausdraamassa.

Nuori Merab on ikänsä haaveillut paikasta maan kansallisensemblessä. Elämä pääkaupunki Tbilisissä on päällisin puolin niukkaa, mutta Levan Gelbakhiani säteilee roolissa kilpaa auringon kanssa. Bachi Valishvili on ryhmän tulokas, taitava Irakli, jota Merab alkaa katsoa muutenkin kuin kilpailijanaan. Nuori Merab on ikänsä haaveillut paikasta maan kansallisensemblessä. Elämä pääkaupunki Tbilisissä on päällisin puolin niukkaa, mutta stdClass säteilee roolissa kilpaa auringon kanssa. stdClass on ryhmän tulokas, taitava Irakli, jota Merab alkaa katsoa muutenkin kuin kilpailijanaan. stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass on periaatteessa tarina kaapista tulosta, mutta syvemmin on kyse vapaudesta, oikeudesta olla oma itsensä. And Then We Danced on periaatteessa tarina kaapista tulosta, mutta syvemmin on kyse vapaudesta, oikeudesta olla oma itsensä.

Taisteltavaa kyllä riittää. Tbilisissä vanhoillinen väkijoukko yritti väkivaltaisesti estää elokuvan ensi-illan. Ensiesitys. (Ruotsi/Georgia 2019)

Onnenpotku

TV1 klo 13.15

** Tehtailijan tyttären ja insinöörin romanttinen komedia on jäyhän teatraalista seurattavaa. Ensimmäinen kotimainen naisohjaaja Glory Leppänen kuitenkin raivasi tietä tämän päivän loistaville tekijöille. (Suomi 1936)

The Mummy

TV5 klo 21.55

** Alex Kurtzmanin ohjaamasta toimintaseikkailusta näkee, että satsattu on. Varsinkin taivaalta tippuvan rahtikoneen ruumassa koetaan semmoista höykytystä, että kotisohvallakin tulee turvavyö mieleen. Myöhemminkin menee irtaimistoa ja rakennuskantaa sileäksi. Idea vain jäi puuttumaan. Tom Cruisen esittämä sotilas ja muinaisaarteiden varas Nick Morton on nimittäin löytänyt egyptiläisen prinsessan muumion, joka on hyvin vihainen. Sofia Boutella tuivertaa roolissa vakuuttavasti, mutta Cruise on melkein tuuliajolla epämääräisessä roolissaan. Universal Picturesin suunnittelema klassisten kauhuhahmojen paluu on sittemmin hyydähtänyt. (USA 2017)

Pekka Eronen

kriitikko