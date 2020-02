Merja Kyllönen pettyi eduskunnan yhteishenkeen: "Olemme kansakuntana tyhmistymässä"

Ylitsepääsemättömät ongelmat ovat tässä maassa päätöstentekijöiden korvien välissä.

Tätä mieltä on suomussalmelainen kansanedustaja Merja Kyllönen (vas.).

– Viiden vuoden tauon jälkeen eduskuntaan palatessani hämmästyin, kuinka paljon siinä ajassa toiminta on muuttunut. En voinut millään uskoa, että meillä on olemassa ylitsepääsemättömiä ongelmia, joita emme voisi yhdessä ratkaista.

Eduskunta palaa joulutauolta tällä viikolla. Kyllönen on pettynyt kansanedustajien yhteishenkeen.

– Jos vertaan kuusi vuotta sitten vallinnutta tilannetta ja tätä hetkeä, niin eduskunnassa valitsee tyystin erilainen yhteishenki. Olen täysin samaa mieltä poisjääneiden entisten kansanedustajien kritiikin kanssa siitä, että nykyisin toiminta on yhteistyökyvytöntä, mutta ennen kaikkea yhteistyöhalutonta. Tämä on kammottava asia näinkin pienelle maalle.

Suomussalmelaisen mukaan parhaillaan eletään narsismin ja yksilökeskeisen ajattelun aikaa.

– Minäminä-ajatusmaailma on valloillaan. Tietoon perustuva tyyli on muuttunut minusta tuntuu -ajatteluun. Minusta tuntuu -tyyli on vaihtunut nykyajan totuudeksi. Olemme kansakuntana tyhmistymässä.

Valtakunnan politiikan lisäksi Kyllönen on mukana paikallisvaikuttajana. Hän näkee maakunnankin yhteispelissä parannettavaa.

Väestö vähenee Kainuussa, eikä se ainakaan lisää toiveikkuutta.

– Jos Kainuu haluaa pärjätä, meidän on saatava tänne lisää väkeä. Mutta ei tämä ole ongelma vain meillä, vaan koko Suomessa. Tänne mahtuisi paljon enemmän väkeä.

Maailmanpoliittinen tilanne on ollut jo tovin epävakaa.

Kyllösen mielestä Suomella on hyvät mahdollisuudet pärjätä muiden maiden seassa – kunhan ensin kotimaassa laitetaan omat rivit kuntoon.

– Meillä ajatellaan, että viholliskuvat tulevat sisältä. Suurimmat haasteet Suomelle tulevat kuitenkin aivan varmasti ulkopuolelta. Meidät haastetaan ulkopuolelta vielä esimerkiksi teollisuuden, koulutuksen, huoltovarmuuden ja talouden osalta. Siitä huolimatta vaikuttaa siltä, että meillä on halu tapella keskenään. Olemme yhä oman onnemme seppiä, jos haluamme rakentaa maatamme.

Hän arvostaa suomalaista huoltovarmuutta.

– Huoltovarmuus on Suomen todellinen voimatekijä. Meillä on perusasiat hyvin kunnossa, joka ei ole itsestään selvää kaikissa maissa.

Kyllönen uskoo, että maailman seuraavat isot riidat käydään vedestä.

– Meille vesi on itsestään selvää. Meillä on järjestelmä, joka toimii.

Kyllönen on ollut mukana kokeilussa, jossa kansanedustajalle on valittu tutkija parikseen.

– Meillä oli mahdollisuus lähteä mukaan vuodeksi testaamaan, voiko tiedemaailma ja päätöksenteko yhdistää voimansa. Lopulta oli vain 30 kansanedustajaa, jotka olivat kiinnostuneita kokeilusta. Se kuvastaa sitä, että kansanedustajat eivät ole valmiita haastamaan itseään. Olen saanut itselle paljon kokeilusta. On ollut hirveän mielenkiintoista käydä keskusteluja Aalto-yliopiston tutkijaprofessori Kari Tammen kanssa.

Eduskunnan joulutauon aikana poliitikko on panostanut itseensä.

– Pyrin jättämään politiikan loman ajaksi taka-alalle. Aiemmin on ollut vaikeaa ollut tekemättä mitään. Nyt olen lukenut paljon, viettänyt aikaa ystävien ja perheen kanssa sekä ulkoillut.

Kyllönen vietti tovi sitten viikon Etiopiassa ja otti opikseen.

– Kävin paikassa, jossa veden saamiseksi kaivetaan kaivoja ja paskahuussi on ykkösjuttu. Maailmalla on aivan eri mittakaavan ongelmia kuin meillä.