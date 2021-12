Metsäinen luontoni -palvelu tarjoaa maanomistajan tavoitteisiin ja ympäristöön sopivat vaihtoehdot

Luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon, vesiensuojeluun ja ilmaston muuttumiseen liittyvät haasteet sekä tutkimustulokset ovat nousseet erittäin voimakkaasti pinnalle julkisuudessa. Yksittäinen metsänomistaja on harvoin näkyvillä, mutta julkisuuden ja tutkimustulosten seuraukset näkyvät jo käytännön metsätaloudessa.

Viranomaiset seuraavat tutkimustuloksia ja niiden perusteella annettuja suosituksia. Metsätalouden tukia ja toimintaan liittyviin rajauksia muutetaan. Nämä kaikki yhdessä vaikuttavat voimakkaasti tulevaisuuden näkymiin. Metsänomistaja ei aiheetta ole muutoksen keskiössä, sillä tehdyt päätökset vaikuttavat metsän ja siitä muodostuvan elinympäristön kehitykseen.

Kysymyksiä ja vastauksia on paljon

Vanha sanonta "Tieto lisää tuskaa", pätee hyvin myös tämän päivän metsätalouteen. Metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksista on tehty paljon tutkimuksia. Tutkimusten tuloksia ja erilaisia sähköisiä paikkatietoaineistoja on tarjolla paljon, mutta tieto on edelleen varsin levällään. Omaan metsätilaan vaikuttavien asioiden selvittely ja kokonaisuuden hahmottaminen voi tästä johtuen olla hyvinkin haasteellista.

Tulevaisuuden haasteet ja metsänomistajan ajatukset sovitetaan yhteen

Metsäalan ammattilaisina osaamme koostaa tehokkaasti yksittäistä kiinteistöä koskevat tiedot ja tulevaisuuden haasteet ymmärrettävään muotoon. Metsätalouden tuotto-odotukset, maanomistajan toiveet ja tavoitteet, käytännön toimenpiteet sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen voidaan sovittaa useimmiten yhteen.

Sopivan toimintamallin suunnittelu vaatii kuitenkin riittävän laajan tausta-aineiston. Paras tulos saadaan yhdistämällä asiakkaan omat tiedot, sähköiset paikkatietoaineistot ja metsäammattilaisten kokemus. Metsäinen Luontoni -palvelu tarjoaakin kattavan kuvauksen metsäkiinteistöstäsi ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Metsäinen Luontoni -palvelun ehdotukset perustana tuleville päätöksille

Kattavien taustatietojen perusteella voimme tarjota juuri maanomistajan tavoitteisiin ja toimintaympäristöön sopivat vaihtoehdot tulevien ratkaisuiden perustaksi. Laajan pohjatyön ja riskienarvioinnin ansiosta voidaan konkreettiset suunnittelu- ja toteutustoimet kohdistaa aina kustannustehokkaasti. Tämä säästää aikaa ja rahaa.

Palvelun perusteella annetut toimenpide-ehdotukset, niiden taustat, ajoitus sekä kustannusvaikutukset käydään läpi henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa. Tapaamisen aikana metsänomistajalla on erinomainen mahdollisuus päästä tutustumaan nykyaikaisiin suunnitteluaineistoihin asiantuntijan opastamana. Samalla voi kysyä lisätietoja ja selkeyttää kokonaiskuvaa kiinteistön tulevaisuudesta. Metsäinen Luontoni -palvelu antaakin erinomaiset edellytykset viedä metsäkiinteistön kehitystä haluamaasi suuntaan.

Janne Turunen

metsäasiantuntija

050 476 8526

janne.turunen@metsatkuntoon.fi

metsatkuntoon.fi