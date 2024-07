Paikallisuutiset

Metsästäjäliitto kimmastui karhunpyynnin kuoppaamisesta, esittää lupakäsittelyyn maakuntamallia: ”Karhu on arvokas luonnonvara, joka kestänyt metsästystä hyvin”

Suomen Metsästäjäliitto ei niele purematta karhunpyynnin poikkeuslupien hylkäämistä. Liiton mukaan Suomeen tarvitaan uusi alueellinen suurpetojen hallinnointimalli.

Vilja Sorsa Kainuun Sanomat

Metsästäjäliiton mukaan metsästäjillä ei ole riittävää tietoa ja taitoa laatia tieteellisiä ja oikeudellisesti kattavia suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen poikkeuslupia lupaviranomaisen edellyttämällä tasolla. Kuvituskuva. Kuva: Markku Pääkkönen

Onnettomuuksien estäminen, hirvikannan turvaaminen ja perinne. Nämä ovat keskeiset syyt, miksi metsästäjät kokevat karhunpyynnin tärkeäksi.

– Kannanhoidollista metsästystä on ylläpidetty vuosia. Karhu on arvokas luonnonvara, joka on kestänyt metsästystä hyvin ja kanta on kaksinkertaistunut pyynnistä