Kulttuuri

Mielensäpahoittaja on niin tunnettu, että moni luulee tuntevansa sen keksijän – Tuomas Kyrö kertoo nyt, miten hahmo syntyi ja millaista on olla kirjailija Suomessa

Julkaistu: 22.8.2020 klo 8:00

Tuomas Kyrö on yksi harvoista suomalaisista kirjailijoista, joilla on oma firma. Mielensäpahoittaja Oy tekee hyvää tulosta, ja toimitusjohtaja Kyrö on yleisölle tuttu television viihdeohjelmista. Häntä ärsyttää puhe "vakavasti otettavasta" kirjallisuudesta: "Jos Mika Waltarin aikana olisi ollut nykyisenlaisia viihdeohjelmia, hänkin olisi osallistunut niihin."