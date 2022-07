Mielikuvituksen äärettömyydessä

Kuhmon 52. Kamarimusiikki kutsuu irrottautumaan hetkeksi arjesta avaamalla korvat maailman parhaalle kamarimusiikille. Illuusion taide -teema vie kuulijat ympäri maailmaa, kulttuurien ja uskontojen halki, läpi elämän eri vaiheiden, jatkuvien muutosten ja ikuisen pysyvyyden rajamaille.

Vuodesta toiseen mestarillisesti rakennetut ohjelmat ja toisaalta festivaalin helppo lähestyttävyys tekevät musiikkielämysten tavoittamisesta vaivatonta: on vaikea kuvitella paikkaa, jossa huippuluokan muusikoihin ja musiikkiin tutustumisen kynnys olisi yhtä matala kuin Kuhmossa.

– Meillä voit heittäytyä mukaan nauttimalla niin maksullisista konserteista kuin ilmaistapahtumista. Maksullisia konsertteja on tarjolla Kuhmossa 58 ja yksi Kajaanissa. Musiikkikurssilaisten oppilaskonsertit ja Musiikin ytimessä -tilaisuudet ovat ilmaisia ja niiden kautta on helppo sukeltaa kamarimusiikin maailmaan ensikertalaisenkin, kertoo festivaalin toiminnanjohtaja Sari Rusanen .

Kamarimusiikkikeskuksen pihassa ruokaillaan ja viihdytään yhdessä koko festivaalin ajan.

Tämän vuoden ohjelma on totuttuun tapaan valtava valikoima herkkupaloja.

– Olemme koostaneet festivaalin verkkosivuille erilaisille kävijöille omia suosituslistoja konserteista. Tarjontaa löytyy ensikertalaisille ja konkareille, modernin musiikin ihailijoille sekä kamarimusiikin klassikkojen ystäville. Suosituksia voi myös pyytää lipputoimistosta tai ennen tapahtumaa festivaalitoimistosta.

Festivaalin kesän omissa taidenäyttelyissä on esillä Jorma Hautalan grafiikkaa ja maalauksia Kuhmo-talossa sekä Urho Kähkösen installaatioita ja maalauksia Kamarimusiikkikeskuksen Galleriassa.

Hautala on tunnettu konstruktivisti, joka käyttää grafiikan töissään serigrafiatekniikkaa ja maalauksissaan öljy- sekä akryylimaalaustekniikoita. Kähkönen on monipuolinen kuhmolainen taiteilija, joka tunnetaan paitsi maalauksistaan, myös kekseliäistä, muun muassa kierrätysmateriaaleja hyödyntävistä installaatioistaan.

OP Ryhmän kuvataidetta puolestaan on esillä 15. heinäkuuta. Tuolloin kuvataide on osana konsertteja, kun kolme ryhmän omistamaa taideteosta ovat esillä lavalla.

Kuhmolaisen taiteilijan Urho Kähkösen teoksia nähdään festivaalin aikana Kamarimusiikkikeskuksen Galleriassa.

Taiteen ohella Kuhmon Kamarimusiikissa herkutellaan ruualla.

Kamarimusiikkikeskuksessa Amati-kahvila sekä Piharavintola Lappi tarjoilevat ruokaa ja virvokkeita aamusta iltaan. Amati-kahvilasta löytyvät salaattilounaat ja keitot, itse tehdyt leivonnaiset sekä lähileipomojen tuotteet, muun muassa Pekka Heikkisen leipomon tekemä festivaalin uusi nimikkoleivos Oodi ilolle. Piharavintola Lapissa tarjoillaan lounasta ja illallista. Ruokalistalta löytyy niin Lapin herkkuja, kala-annoksia kuin hampurilaisiakin.

– Lipputoimistosta saa esitettä Kuhmon ruokapaikoista. Koko Kuhmo tekee kaikkensa, että vieraita hemmotellaan myös ruuan kautta, Sari Rusanen lupaa.

Illuusion taide -ohjelma on pääosin Vladimir Mendelssohnin rakentama, mutta uusien taiteellisten johtajien Minna Pensolan ja Antti Tikkasen viimeistelemä. Festivaalin aluksi kuullaan Mendelssohnin muistokonsertti.

– Minnalle ja Antille työhön tarttuminen on ollut helppoa, koska heillä on pitkä kokemus Kuhmosta. He ovat olleet Kuhmossa oppilaina kursseilla, opettajina, kiinnitettynä residenssiyhtyeeseen, yksittäisinä taiteilijoina ja nyt taiteellisina johtajina. He ovat myös rakastuneet Kuhmossa monien muiden parien tavoin.

Rusanen kuvailee, että "vahdinvaihto" on ollut saumaton.

– Koko organisaationa olemme innoissamme sekä jatkumosta että uudesta alusta. Minna ja Antti tuntevat organisaation, musiikin, muusikot ja ovat erittäin laajasti verkostoituneet. On mukavaa olla mukana yhteisellä matkalla heidän kanssaan.

Kuhmon Kamarimusiikki 10. – 23.7.2022

Ohjelma ja taiteilijat: kuhmofestival.fi

Lipunmyynti: 040 169 6509