Mielipide: Alko on hyvä varoitus

Alkoholin saatavuudesta käydään keskustelua niin somessa kuin mediassakin. Valtamedia ei vain suosi kaikkia mielipiteitä. Viihde tuo mielihyvää. Mutta onko keinotekoisesti luotu mielihyvä hyvästä ja välttämätöntä, siis oikeus?

Päihteitä käytetään mielihyvän hakemiseksi. Sen me kaikki varmaan tunnustamme. Ja siitä on ihmiskunnalla vuosituhansien kokemukset. Nykyisin keinotekoista mielihyvää on helposti tarjolla. Pitäisikö olla vielä helpommin? Näin vaaditaan. Nykyihminen on yhä mukavuudenhaluisempi, hedonistisempi.

Alkoholin ja muiden riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö on lisääntynyt, helpottunut ja tullut tarjolle yhä laajemmin. Mutta niin ovat niiden haittavaikutuksetkin! Mikä tuo mielihyvää, tuo myös riippuvuutta ja sen riski ja haitat yhteiskunnalle kasvavat. Suuri osa jää niihin enemmän tai vähemmän koukkuun – ja huomaa sen vasta myöhemmin – pääsemättä siitä enää irti.

Eliitin alkoholinkäyttö on kenties vähentynyt. "Ministeriviinoja" ei enää ole ja eliitissä julkisuus tekee ongelmakäyttäjistä näkyviä. Mutta suuressa osassa väestöä näin ei tapahdu ja jarruja ei ole.

Liian moni ja liian myöhään huomaa, että riippuvuus alkaa olla ylivoimaista voittaa. Alkoholin lisäksi ongelmia tuovat yhä enemmän myös sekä ensin miedot että niiden mukana vahvemmat huumeet.

Monella suomalaisella on yhä hinku länteen, eurooppalaisuuteen. Sellaista vaaditaan myös päihdepolitiikkaan. Mutta eikö ole paljon parempi hakea mallia aivan meidän lähinaapurista. Ruotsissa ja Norjassa on rajoittavampi alkoholipolitiikka tärkeimmissä asioissa, hinnoissa ja saatavuudessa.

Kun alkoholilla on poikkeava myyntitapa elintarvikkeisiin verrattuna, on se vahvin viesti siitä, että se ei ole välttämätön elintarvike! Tämä viesti on hyvä säilyttää. Eliitin ei pidä hailuilla meitä "lännemmäksi". Me voimme Pohjoismaina aivan hyvin näyttää esimerkkiä muulle maailmalle. Sitä me tehdään jo hyvnvointivaltiomalleillamme. Ja myös eliitti saa meillä viinansa ihan tarpeeksi helposti.

Kajaani

Hannu Kemppainen