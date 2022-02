Mielipide: Antirasismi edistää yhdenvertaisuutta

Valtuutettu Minna Partasen (ps.) mielestä Kajaanin kaupungin ei olisi pitänyt lähteä mukaan Oikeusministeriön lanseeraamaan ’Olen antirasisti’ -kampanjaan. Kampanjan ajatus on lisätä tietoisuutta antirasismista ja antaa työkaluja rasismiin puuttumiseen.

Partanen kirjoittaa ihmisten lokeroimisesta ja uuden sanaston omaksumisesta ajatellen ihmeellisesti, että antirasismi ei edistäisi yhdenvertaisuutta.

Totta kai se edistää.

Ensinnäkin on tarpeen ymmärtää, että Suomessa, ja Kajaanissakin, on rasismia. Osaa kajaanilaisista syrjitään esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Vähemmistöihin kuuluvat kohtaavat syrjintää ja rasismia enemmän kuin me valtaväestöön kuuluvat. Huolestuttavaa ja ainakin minusta todella surullista on se, että rasismia kohtaavat monesti jo päiväkoti- tai kouluikäiset lapset.

Vaikka omassa elämänpiirissä rasistisia kokemuksia ei olisikaan, se ei tarkoita, etteikö niitä esiintyisi. Niitä esiintyy.

Juuri tästä syystä Kajaanin kaupunki on mukana Olen antirasisti -kampanjassa. Minusta se on hyvä asia. Kampanjan myötä tietoisuus rasismista lisääntyy, ja toivottavasti myös osaamme aktiivisesti siihen puuttua, sitä vähentää ja sen juurisyitä poistaa.

Antirasismi, yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen on mielestäni itsessään tärkeää – jokainen ihminen on arvokas. Lisäksi Kainuun tulevaisuuden kannalta meidän on mitä tärkeintä luoda tänne ilmapiiri, jossa jokainen on tervetullut ja jossa jokainen saa olla oma itsensä.

kaupunginvaltuutettu (vihr.), Kajaani

Silja Keränen