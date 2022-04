Mielipide: Autat ukrainalaisia parhaiten työllistämällä

Keskustelu ukrainalaisten sotapakolaisten työllistämisestä Suomessa on käynnistynyt vilkkaana ja on saanut paikoin jopa kummallisia työnantajia tai yrityksiä syyllistäviä sävyjä. Työllistyminen on kuitenkin monelle pakolaiselle erittäin tärkeää elämän vakautumisen kannalta ja sitä pitää tukea kaikin käytettävissä olevin keinoin. Kysymys on ennen kaikkea asenteista.

Sotaa paenneiden työllistäminen auttaa yksiselitteisesti sekä tulijoita että työvoimapulasta kärsiviä yrityksiä. Usea kunta ja kaupunki onkin rohkaissut alueensa yrityksiä työllistämään ukrainalaisia ja Suomen Yrittäjien tekemä tuore gallup kertoo, että yrityksen koosta riippuen 60–80 prosenttia on valmis palkkaamaan ukrainalaisia ja noin 80 prosenttia auttamaan heitä myös muuten.

Kainuun ja Oulun alueilla on tällä hetkellä rekisteröity noin 500 Ukrainasta paennutta. Todellinen määrä on suurempi, sillä osa tulijoista on kotimajoituksissa ilman kosketusta viranomaisiin.

Tulijat ovat nähneet silmästä silmään inhimillisen hädän ja katastrofin, josta toipuminen vaatii paljon aikaa ja oikeita tekoja. Ukrainasta tulleet ovat joutuneet jättämään koko entisen elämänsä ja tulivat tänne läpi kaaoksen. Työllistyminen on ensimmäinen askel kohti vakautta ja suurin osa tulijoista on valmis aloittamaan tyhjästä.

Työllistymisen esteenä voi olla kieli tai se, että koulutus ei vastaa täällä tarjolla olevia töitä. Suomi voi parantaa omaa ja tulijoiden tilannetta helpottamalla työllistymistä erityisesti niiden ihmisten osalta, joilla siihen on haluja.

Maahanmuuttovirastolta kestää tällä hetkellä noin kaksi viikkoa käsitellä hakemus tilapäistä suojelua varten. Sen jälkeen oleskelulupakortin saamisessa kestää noin kaksi viikkoa. Päätöksen ja oleskelulupakortin saa siis noin kuukaudessa, joten työhön on mahdollista päästä kiinni varsin nopeasti.

Toivottavasti alueen yritykset ja yrittäjät ottava nyt johtajuutta, osoittavat myötätuntoa tulijoita kohtaan ja palkkaavat heitä töihin suomalaisten käytäntöjen ja sopimusten mukaisesti. Työpaikan avulla tilapäistä suojelua saaneet saavat myös tarvitsemaansa apua tilanteessa, jollaista ei toivo kenellekään.

Oulu Talent Hub -projektikoordinaattori

Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja

Marja Nousiainen

Mari Viirelä