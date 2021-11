Mielipide: Ei "kirje joulupukille" vaan kehittämistyötä ohjaava Kainuun tahtotilan kuvaus

Hienoa että valmisteilla olevan Kainuu-ohjelman luonnos herättää keskustelua (Ismo Heikkinen, Koti-Kajaani 27.10.). Kainuu-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman vuoteen 2040 sekä maakuntaohjelman vuosille 2022–2025. Valmistelua ohjaa kuntien luottamushenkilöistä koostuva Kainuun maakuntahallitus. Maakuntavaltuusto hyväksyy ohjelman joulukuussa 2021 ja se tulee voimaan tammikuussa 2022.

Laatimisprosessissa on kuultu Kainuun kuntia ja muita sidosryhmiä. Sisältöjä on työstetty maakunnallisissa yhteistyöryhmissä, joissa on mukana julkisen, yksityisen ja järjestösektorin edustajia.

Koska ohjelman lausuntoaika on käynnissä, en ota kantaa Ismo Heikkisen mielipiteisiin ohjelman sisällöstä. Lausuntojen palaute huomioidaan maakuntahallituksen päättämällä tavalla ja sisältöä terävöitetään. Kommentoin seuraavassa Heikkisen näkemyksiä ohjelman vaikuttavuudesta.

Maakuntaohjelmasta säädetään laissa alueiden kehittämisestä (756/2021). Lain mukaan maakunnan liiton tulee laatia maakunnan pitkän aikavälin strategisiin linjauksiin perustuva maakuntaohjelma, jossa tarkennetaan maakunnan aluekehittämiseen liittyviä tavoitteita ja niiden toimeenpanoa. Maakuntaohjelman ohjausvaikutuksesta laissa sanotaan, että alueella toimivien viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelma ja edistää sen toteuttamista.

Vuosittain laaditaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Lisäksi Kainuun maakunta ja valtioneuvosto tarkentavat vuosittain aluekehittämisen keskusteluissa kriittisimmät maakuntaohjelman mukaiset kehittämisen kärjet ja sopivat yhteisistä toimista. Myös Kainuun liiton toiminnan tavoitteet määräytyvät Kainuu-ohjelman mukaisesti.

Kainuu-ohjelmaa toteutetaan maakuntaan kohdentuvilla kansallisilla ja EU:n aluekehittämisen resursseilla. Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita. Toimijoiden yhteistyöllä ja edunajamisella vaikutetaan Kainuuseen kohdistuviin julkisen sektorin valtion budjetista rahoitettaviin päätöksiin sekä yksityisen sektorin toimijoiden investointeihin. Tätä yhteistyötä ja ohjelman vaikuttavuutta tehostetaan Kainuu-sopimuksella.

Varsinaisen muotonsa ohjelma saa päivittäisestä työstä, jota yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään. Kainuu-ohjelma ei ole unohduksiin jäävä "kirje joulupukille", vaan vaikuttava ja toimijoiden työtä ohjaava maakunnallisen tahtotilan kuvaus.

Aluekehitysjohtaja

Kainuun liitto