Mielipide: Ei satu ihan kohalleen, kaupunginjohtaja

Koti-Kajaani toi 23. maaliskuuta 2022 ansiokkaasti esille Kajaanin kaupungin suunnitelmat jutussaan "Uusi strategia perää rohkeutta." Tässä suora lainaus: "Kaupungin arvot korostavat vastuullisuutta, yhdenvertaisuutta ja aitoutta."

Tuo on kaunis lupaus, mutta koskee näköjään vain lapsia ja nuoria. Kaupungin strategian kohta 2) Lasten ja nuorten kaupunki, edistämme lasten ja nuorten turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Nuorilla on mielekästä tekemistä.

Entäs me vanhukset? Me olemme haasteita kaupungin mielestä, kun "me vain sairastamme." No, ehkäpä meidät "könttyrät" pelastaa Kainuun hyvinvointialue. Senhän pitää perustaa mm. vanhusneuvosto, joka kuuntelee herkällä korvalla ikäihmisten huolia ja murheita ja on neuvoa antava toimielin aluevaltuustolle.

Pelastaako se meidät ja miten, sen aika näyttää. Kajaanin kaupunki tarvitsee kaupunginjohtaja Jari Tolosen mukaan sitä, että "teemme rohkeita ratkaisuja elinvoiman varmistamiseksi."

Niin tosiaan tarvitsee, tehkää se nyt, älkää vain sortuko ajatukseen "nyt ei ole sopiva aika, tehdään optio johonkin kaukaisuuteen, kun on paremmat ajat."

Koskaan ei tule paremmat ajat, onhan se nähty!

Olen aikoja sitten kertonut tämän ideani. Perustakaa Kajaaniin pohjoisin Muumimaailma! Helsingin Sanomat 24. maaliskuuta 2022 kirjoitti uutisen "Muumimaailma eteni Vantaalla."

Vantaalla on tajuttu Muumien valtava vetovoima ja sinne tullaan rakentamaan Muumimaailma toisena Suomessa. Tehkää te se kolmas tänne Kajaaniin! Ajatelkaa, mitkä mahdollisuudet on saada esimerkiksi Kuopio-Kokkola-linjan pohjoispuolelta aina Muonioon saakka asiakkaita Kajaaniin Muumimaailmaan, unohtamatta Ruotsin rajapintaa, kyllä ne Muumit tunnetaan sielläkin.

Matka lähimpään Muumimaailmaan on Pohjois-Suomessa Kajaaniin! Niin, miksi lähteä Naantaliin tai Vantaalle, kun lähempääkin löytyy ne Niiskuneidit, Hemulit Muumimammat ja -papat ?

Homma alkaa sillä, että avaatte netin ja moomin.com-osoitteen. Varsin keskeinen ja edustava paikkakin on valmiina, siihen vaan uimarannan viereen Onnelan nurmikolle!

Juhani Nissinen