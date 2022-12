Mielipide: Huomioita Kajaanin tuulivoimapäätöksiin – "Onko oikein, että ohjausryhmän jäseninä on ollut esteellisiä henkilöitä työstämässä näin määräävää ohjelmaa?"

Valtuusto hyväksyi 7.11.22 Kajaanin tuulivoimaohjelman 2035, joka ohjaa ja määrittää tuulivoimarakentamiselle kriteerit.

Ohjelmaa on ollut laatimassa ohjausryhmä, joka koostui kuudesta kaupunginhallituksen, kahdesta Kainuun elyn sekä yhdestä Kainuun liiton ja Kainuun soten jäsenestä.

Valituista kaupunginhallituksen jäsenistä kolmelle, Teuvo Hatva (kesk.), Tea Heikkinen (ps.), Eero Suutari (kok.), on odotettavissa joko itselle tai lähiomaiselle taloudellista hyötyä vireillä olevista tuulivoimahankkeista vuokratulojen muodossa.

Onko oikein, että ohjausryhmän jäseninä on ollut esteellisiä henkilöitä työstämässä näin määräävää ohjelmaa?

"Esteellisyys voidaan jatkossa nostaa esille hankekohtaisessa käsittelyssä."

Ohjelmaa on käsitelty mm. seuraavissa kaupunginhallituksen kokouksissa: 28.9.21 hallitus valitsi keskuudestaan ohjausryhmän jäsenet, 25.10.22 käsiteltiin ohjelmaa ja mm. äänestettiin etäisyydestä asutukseen.

Esteellisiä jäseniä osallistui asian käsittelyyn. Lisäksi esteelliset jäsenet osallistuivat asian käsittelyyn valtuuston kokouksessa 7.11.22.

Kaupunginhallituksen kokouksissa on käsitelty yksittäisten hankkeiden osayleiskaavojen vireille tuloa ja yva-ohjelmia. Näissä kokouksissa esteelliset jäsenet ovat jäävänneet itsensä.

Kuntalain 97 §:n nojalla on vähintäänkin arveluttavaa, että esteelliset kaupunginhallituksen jäsenet olivat mukana ohjausryhmässä. Esteellisyys voidaan jatkossa nostaa esille hankekohtaisessa käsittelyssä.

Myös Kainuun elyn virkamieskäsittely ja asiaan paneutuminen on herättänyt huolta. Kainuun ely on antanut vireillä olevien hankkeiden yva-ohjelmiin sekä tuulivoimaohjelmaan lausunnot. Osassa niistä on selviä puutteita ja virallisten tahojen lausuntoja on muunneltu.

Räikein esimerkki muuntelusta löytyy Kivikankaan hankkeen yva-ohjelman perustellusta päätelmästä, joka on laadittu konsulttiyhtiön arviointiselostuksen pohjalta tarkistamatta alkuperäisiä lausuntoja (julkaistu 14.10.22).

Mielestämme näillä on muodostettu asioihin suhtautuminen myötämielisemmäksi hankkeiden etenemiseksi.

"Meidän kuntalaisten aito kuuleminen olisi toivottavaa asioissa, joilla on suuri vaikutus jokapäiväisiin elinoloihimme."

Järjestimme 3.11.22 tuulivoimakeskustelutilaisuuden, johon kutsuimme Kajaanin valtuutetut. Valitettavasti paikalle saapui vain seitsemän valtuutettua. Saimme kuitenkin kutsun osallistua valtuuston kyselytunnille 7.11. ja tuoda vielä kerran näkemyksiämme esille.

Osallistumisemme sai aikaan kritiikkiä ja keskustelussa kuultiin myös kommentti, että valtuutetut päättävät kaupungin asioista eivätkä kuntalaiset.

Ymmärrämme toki, että valtuutetut ovat vastuussa päätöksistä, mutta meidän kuntalaisten aito kuuleminen olisi toivottavaa asioissa, joilla on suuri vaikutus jokapäiväisiin elinoloihimme. Kommentti herätti myös huolen, onko valtuutetuilta unohtunut ketä he edustavat valtuustossa?

Vuolijoen alue tulee muuttumaan teollisuusalueeksi. Onko se Kajaanin luontokaupungin arvojen ja kuntalaisten tasa-arvon kannalta oikein?

Kaupungin saamat kiinteistöverotuotot 50 myllystä ovat vuosittain noin 0,70 % kaikista kiinteistöverotuloista.

Onko se riittävä peruste tuhota kolmasosa Vuolijoen alueen pinta-alasta?

Eteläisen Kajaanin ja Vuolijoen kylien asukkaiden puolesta,

Arto Tolonen, Pertti Fordell,

Hannu Rissanen, Jorma Saukkonen,

Kalevi Karjalainen, Jali Luhtaniemi

Kuntalaisten aitokuuleminen olisitoivottavaa asioissa,joilla on suuri vaikutusjokapäiväisiinelinoloihimme.