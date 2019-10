Mielipide: Invapysäköintipaikat voisi merkitä maalaamalla

Monille liikuntavammaisille ja toimimisesteisille tuttu juttu tapahtuu usein ruokaostoksille tai asiointireissulle mennessä. Invapysäköintipaikat ovat varattuja, eikä suinkaan kaikista ajoneuvoista löydy invapaikalle pysäköintiin oikeuttavaa vammaisen pysäköintilupaa. On odotettava tai yritettävä uudestaan toisella kertaa.

Parhaimmassa tapauksessa, jos liikkumiskyky sen sallii, on mahdollista viedä auto hieman kauemmaksi ja toivoa, että jaksaminen riittää asioinnin jälkeen autolle paluuseen. Kaikilla ei kuitenkaan tätä mahdollisuutta ole, joko liikkumiskyvyn vuoksi tai sitten siitä syystä, että apuvälineen vuoksi tarvittava tila on sellainen, ettei sitä tavallisesta parkkiruudusta löydy muita autoja kolhimatta. On hyvä muistaa, että invapysäköintilupaa ei myönnetä kenellekään turhaan, vaan sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa pysäköintiluvan haltijan liikkumiselle.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan invalidiyhdistykset haluavat muistuttaa invapysäköintipaikkojen tarpeellisuudesta järjestämässään tempauksessa 22.10. Kajaanissa. Kajaanin invalidiyhdistys jalkautuu Lehtikankaan apteekin ja S-marketin lähistölle kello 12 jakamaan tietoa ja keskustelemaan asiasta makkara- ja mehutarjoilun kera. Samalla haastamme yritykset mukaan maalaamaan invapysäköintipaikkansa siniseksi. Tämä on osoittautunut jo muissa kunnissa melko hyvin toimivaksi tavaksi välttää väärin pysäköimistä.

Invapysäköintiin ja pysäköintipaikkoihin liittyy myös muita ongelmia. Esimerkiksi useilla paikkakunnilla Kainuussa invapysäköintipaikat ovat talviaikaan osoittautuneet auratun lumen säilytyspaikoiksi. Tämä on asia, johon talven lähestyessä tulisi kiinnittää huomiota. Invapysäköintipaikat ovat erityisesti lumen vuoksi erittäin tärkeitä niille, joiden liikkuminen on muutenkin vaikeaa.

puheenjohtaja

Kajaanin Seudun Invalidit

Juha Tervonen