Mielipide: Kajaanin kyläkoulut jälleen liipaisimella

Kajaanin kaupunginhallituksen huhtikuun loppupuolella pidetyssä seminaarissa nousi esille kouluverkon tilanne lähivuosina. Tilaisuudesta tiedotettiin, että Kajaani joutuu lähitulevaisuudessa tekemään lisää rakenteellisia muutoksia muun muassa palveluverkostoon. Suomennettuna tämä tarkoittaa, että Kajaanin kyläkoulut, lähinnä Jormua ja Vuolijoki, ovat ensi syksynä jälleen liipaisimella.

Keskittämisen vimma on riivannut Kajaanin päättäjiä ja virkamiehiä jo pidemmän aikaa. Muun muassa kaavoituksen helpottaminen taajama-alueen ulkopuolella tuntuu täysin mahdottomalta ajatukselta. Ihmiset haluaisivat asua väljästi luonnon rauhassa, mutta siihen ei anneta mahdollisuuksia. Kuinkahan moni Kajaaniin muuttoa suunnitteleva on kääntynyt kannoillaan jäykän maankäyttöpolitiikan vuoksi?

Jatkuva kyläkoulun lakkautusuhka ei auta kyliä kehittymään. Omakotitalon rakentaminen tai ostaminen on pitkän aikavälin sijoitus, ja usein tarkoituksena on asettua perheen kanssa aloilleen. Syntyy ikävä noidankehä: perheet eivät uskalla muuttaa haluamaansa paikkaan kyläkoulun mahdollisen lakkautuksen vuoksi ja oppilasmäärä laskee, koska uusia perheitä ei muuta alueelle. Niin sanottu itseään toteuttava ennuste johtaa lopulta kyläkoulun lakkautukseen.

Jormuan ja Vuolijoen koulujen oppilasmäärän on ennustettu säilyvän nykyisellä tasollaan ainakin seuraavat viisi vuotta. Jormuassa on 51 oppilasta ja Vuolijoella 33. Koulujen oppilasmäärien pysyessä vakaina kaupungilla ei ole syytä pitää yllä koulujen lakkautusuhkaa.

Emmekö ole oppineet mitään koronakriisistä ja pienempien yksiköiden tärkeydestä osana palveluverkkoa? Eikö lapsella ole parempi kasvaa pienemmässä yhteisössä, tuttujen lasten ja aikuisten kanssa? Paljonko lopulta säästetään, kun kylät tyhjenevät ja taksiralli alkaa?

Kajaanin tulee avata silmänsä maailmalle, jossa tänä päivänä elämme. Etätyöstä on tullut uusi normaali ja ihmiset haluavat jatkaa etätöitä myös pandemian jälkeen. Kiinnostus haja-asutusalueella asumista kohtaan on kasvanut. Kajaanin kylillä on jo nyt mahdollista tehdä etätöitä, yrittää ja suorittaa vaikkapa korkeakouluopintoja. Alueelle muuttaminen ei kuitenkaan ole houkuttelevaa, jos koulut ovat toistuvasti uhattuina.

Kyläkoulujen lakkauttaminen ei ole oikea tapa kehittää Kajaania ja hakea säästöjä. Perusopetus kuuluu kaupungin lakisääteisiin tehtäviin. Säästöjen tulee löytyä muualta. Esimerkiksi yhteisin varoin kustannettu kulttuuritarjonta ei kuulu kunnan perustehtäviin, toisin kuin perusopetus.

kuntavaaliehdokas, ps.

kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas, ps.

Tea Heikkinen

Minna Partanen