Mielipide: Kajaanin maankäyttöpolitiikasta

Tällä palstalla on pitkin talvea nostettu esiin Kajaanin maankäyttöpolitiikkaa sekä vaikeuksia muuttaa loma-asuntoja vakituisiksi asunnoiksi. Mediasta on seurattu, kuinka Kajaanin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston myöntämä poikkeamislupa on viety oikeuteen asti. Kyseessä on Kuluntalahteen myönnetty lupa muuttaa loma-asunto vakituiseksi asunnoksi.

Kajaanin maankäyttöpoliittinen ohjelma 2019-2022 korostaa tiivistä kaupunkirakennetta. Ohjelmassa on listattu ne ranta-alueet, joilla loma-asuntoja voidaan poikkeusluvalla muuttaa vakituisiksi asunnoiksi. Esimerkiksi Kuusiranta, Vuoreslahti, Koutaniemen länsipuoli sekä osa Kuluntalahdesta ja Jormuasta on rajattu poikkeusmenettelyn ulkopuolelle. Nämä ovat kaupungin kauneimpia alueita, jotka tulisi hyödyntää Kajaanin vetovoimatekijöinä.

Poikkeusmenettelyn ulkopuolelle rajatuilla alueilla loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi ei ole sallittua, koska niiltä puuttuu viemäriverkko tai ne sijaitsevat yli 10 kilometrin etäisyydellä lähimmästä koulusta tai taajamasta.

Kajaanissa on kolme taajamaa – Kajaanin keskustaajama, Otanmäki ja Vuolijoen kirkonkylä. Oulujärven ranta-alueilta on enimmillään 25 kilometriä lähimpään taajamaan. Tämän taittaa pieniäkin teitä pitkin puolessa tunnissa. Poliittisesti linjatusta 10 kilometrin rajauksesta on luovuttava.

On selvää, että vakituiseksi asunnoksi muutettavan loma-asunnon on sovelluttava ympärivuotiseen asumiseen. Vaatimus viemäriverkosta on kuitenkin kohtuuton, koska vanhoille vakituisille asunnoillekin riittää kevyempi jätevesijärjestelmä. Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi vaatii rakennusluvan, jonka myöntäminen edellyttää jätevesijärjestelmän kuntoon laittamista. Muut poikkeusmenettelyn kriteerit koskevat sähköä, vesijohtoa, tiestöä sekä tontin kokoa. Sähkö- ja vesijohto ovat ymmärrettäviä vaatimuksia ja tiestö lienee kaikkialla Kajaanissa vähintään käyttökelpoinen.

Minkä vuoksi kaupunki haluaa luopua yhdestä tärkeimmästä vetovoimatekijästään ja mahdollisesti estää uusien veroja maksavien asukkaiden muuttamisen pysyvästi Kajaaniin?

Kajaanin maankäyttöpolitiikka tulee seuraavalla valtuustokaudella päivittää vastaamaan nykypäivää. Jo nyt on nähtävissä lisääntyneet muuttohalut väljemmin asutetuille alueille.

Kajaanin pitää vastata tähän tarpeeseen ja toivottaa jokainen Kajaanissa asumisesta haaveileva tervetulleeksi.

kuntavaaliehdokas (ps.), Kajaani

Tea Heikkinen