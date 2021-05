Mielipide: Kansanedustajat ja perustuslaki

Eduskunnassa on syntynyt ihmeellinen tilanne. Perustuslakivaliokunta tulkitsi yhden äänen enemmistöllä, että nk. EU:n elvytyspaketti vaalii Suomen osalta hyväksytyksi tullessaan eduskunnan kaksi/kolmasosan enemmistön.

Tulevassa äänestyksessä ratkaisijan paikalle nousevat kokoomuksen ja keskustan kansanedustajat.

Kokoomus pyrkii osaltaan ratkaisemaan asian siten, että ryhmäpäätöksellä kokoomusedustajat velvoitetaan äänestämään tyhjää. Tyhjiä ääniä kun ei perustuslain mukaan lasketa. Näin tyhjää äänestämällä kokoomus peitellysti antaa tukensa istuvalle Suomen hallitukselle ja EU:n elvytyspaketille.

Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvisen tv-lausunnon mukaan keskusta tulee ryhmäpäätöksellä velvoittamaan keskustan kansanedustajat tukemaan hallituksen neuvotteluratkaisua ja äänestämään hyväksymisen puolesta.

Suomen perustuslaki (valtiosääntö) 29$ sanoo asiasta näin:

"Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset."

Perustuslakivaliokunta on Suomen hallinnossa se elin, jolla on korkein valta tulkita Suomen perustuslakia. Nyt eduskunnan käsittelyssä olevan nk. EU:n elvytyspaketin osalta valiokunnan tulkinta on se, että paketti on Suomen perustuslain vastainen.

Onkin mielenkiintoista seurata tulevat viikot – yrittävätkö kansanedustajat itse rikkoa eduskunnan säätämää Suomen perustuslakia ja joutuvatko mahdolliset perustuslain rikkojat tästä minkäänlaiseen vastuuseen?

Kainuulaiset kansanedustajat, Tuomas Kettunen (kesk.), Merja Kyllönen (vas.) ja Raimo Piirainen (sd.) tässä Teille "tuhannen taalan" kysymys: kumpi on mielestänne tärkeämpää, noudattaa ryhmäkuria vai Suomen perustuslakia?

(ps.), Kajaani

Pentti Kettunen