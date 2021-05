Mielipide: Kettunen kirjoitti muunneltua totuutta

Ex-kansanedustaja Pentti Kettunen kysyi mielipidekirjoituksessaan Koti-Kajaanissa 5.5. (verkossa 3.5.), kumpi on mielestänne tärkeämpää, noudattaa ryhmäkuria vai Suomen perustuslakia. Vastauksen kysymykseensä Kettunen antoi jo kirjoituksessaan siteeraamalla perustuslain 29 pykälää: kansanedustajan on toimessaan noudatettava oikeutta ja totuutta.

Lisäksi Kettunen kirjoitti harhaanjohtavasti, totuutta muuntaen. Perustuslakivaliokunta ei todennut lausunnossaan valtiovarainvaliokunnalle, että elvytyspaketti on lainvastainen. Määräenemmistön vaade ei tee asiasta lainvastaista.

Itse asiassa lainsäätäjä on ollut perustuslakia kirjoittaessaan viisas, koska tällaiseenkin odottamattomaan tilanteeseen on varauduttu. Perustuslain 94.2 §, joka kuuluu seuraavasti: "Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä."

Elpymispaketti ei siis ole perustuslain vastainen, vaan perustuslakivaliokunnan enemmistö on katsonut, että se on kuitenkin niin merkittävä päätös, että se edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä eduskunnasta. Kansanvallalle annetaan siis yksinkertaista enemmistöä enemmän painoarvoa.

Mielestäni ryhmäkuri on tärkeää päätöksenteon toimivuuden takia. Koska maassamme on pirstoutunut puoluekenttä ja siitä seuraa tarve muodostaa monen puolueen enemmistöhallituksia. Ilman ryhmäkuria, ei päätöksen tekomme toimisi ja maamme ajautuisi helposti päättämättömyyden ja vähemmistöhallitusten noidankehään. Historia osoittaa, että päätöksenteon taito yhteistyössä, yli puoluerajojen on ollut monessa erilaisessa käänteessä pelastuksemme ja onnemme.

Ja itse asiasta. EU:n elvytyspaketti on auttanut Suomea ja talousaluettamme jo nyt. Se on vakauttanut koronaepidemian osin pahasti halvaannuttamaa talouselämää. On muistettava, että Suomen viennistä 60 prosenttia on EU-maihin. Siksi ei ole yhdentekevää, miten taloutemme nousee tästä koronaepidemiasta, yhdestä vuosisadan pahimmasta vitsauksesta.

On hyvä, ettei samoja virheitä kuin 1930-luvun lamassa, 1990-luvun lamassa ja 2008 pankkikriisissä ei nyt toisteta. Vaan iskut talouteen pyritään ottamaan vastaan valtion ja valtioiden sekä koko EU:n leveämmillä hartioilla.

SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen, Kajaani

Raimo Piirainen