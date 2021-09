Mielipide: Kohtaanto-ongelmasta työllistymiseen

Kuntien tehtävissä ja toimintaympäristössä tapahtuu isoja muutoksia, jotka ovat Kainuulle hyviä. Kysymys ei ole vain sotesta, jossa hyvää on kunnille se, että taloudellinen vastuu siirtyy valtiolle. Kunnilla on nyt mahdollisuus panostaa aikaisempaa enemmän työllisyyden hoitoon. Sitä tukee oppivelvollisuusiän nosto, joka kattaa toisen asteen koulutuksen. Se kohentaa olennaisesti nuorten asemaa työmarkkinoilla. Lisäksi Kainuussa on jo alkanut työllisyyskokeilu, jossa julkiset työvoima- ja yrityspalvelut hoidetaan kuntien toimesta ja joka johtaa pysyvään ratkaisuun vuonna 2024.

Työvoimapalvelujen siirto valtiolta kunnille parantaa asiakaspalvelua, jos kokeilusuunnitelmiin on uskominen. Palvelujen pysyvä siirto myöhemmin mahdollistaa sen, että ammattiin valmistuvien työllistymistä voidaan tukea entistä yksilöllisemmin. Minusta kouluilta pitää vaatia, että ne varmistavat valmistuvien sijoittumisen työelämään ja yhteiskuntaan.

Koulujen pitää huolehtia siitä, että ammattiin valmistuvilla on riittävästi työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta. Ei riitä, että opetetaan CV:n tekemistä työnantajille lähetettäväksi. Sitäkin tarvitaan, mutta CV:t eivät tee töitä, ihmiset tekevät. Nuoret pitää opettaa menemään työnantajien luo oma-aloitteisesti tarjoamaan osaamistaan ja työpanostaan. Se on paras CV.

Työttömyyden yhteydessä puhutaan aina kohtaanto-ongelmasta. Yksi syy ongelmaan on se, että usein palkattavalle asetetaan vaatimuksia, joita kaikkia on mahdoton täyttää. Haetaan työntekijöitä, joillaisia ei ole olemassakaan. Työnhakijoiden pitäisi uskaltaa hakea paikkoja ylivaatimuksista huolimatta, ja työnantajien ymmärtää, että kaikkia valmiuksia ei ole mutta niitä voidaan hankkia. Esimerkiksi suomen kieltä huonommin taitavilta saattaisi aluksi riittää jo se, että kommunikointi sujuu.

Työllisyyskokeilun aikana Kainuun kuntien pitäisi harjoittaa yhteistyötä ja rakentaa tulevaisuutta ajatellen koko aluetta. Työllisyyden hoito on elinkeinoelämän (elinvoiman) kannalta aivan keskeistä. Kainuu kokee työvoimapulaa. On tarvetta asiantuntijoista mutta myös sellaisen työn tekijöistä, joihin jo ammatillinen koulutus riittää. Töitä on jopa koulutusta ja kokemustakin vailla oleville. Pulman ratkaisussa kunnallinen työvoima- ja yrityspalvelu on enemmän kuin paikallaan. Se myös ansaitsee nykyistä selvästi vahvemman aseman kunnan hallinnossa.

Kajaani

Ismo Heikkinen