Mielipide: Kokoomuksen kylmäävä leikkurilinja

Ensi kevään eduskuntavaaleissa päätetään Suomen suunnasta neljän seuraavan vuoden ajan. SDP:n linja on työllisyyden ja turvallisuuden linja, ei venettä keikuttava kurjistamisen linja.

Oppositiopuolueet julkaisivat tannoin vaihtoehtobudjettinsa. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on kylmäävää luettavaa tilanteessa, jossa elämisen kustannukset ovat nousseet ja moni on aidosti huolissaan toimeentulostaan.

Jos kokoomus olisi vallassa, se leikkaisi suomalaisten sosiaaliturvasta 900 miljoonaa euroa – siis heiltä, joiden tilanne on jo valmiiksi kaikkein vaikein. Samalla puolue kuitenkin tekisi miljardin veronkevennykset, jotka hyödyttäisivät eniten hyvätuloisia. Tämä ei SDP:lle sovi.

Sosiaaliturvasta leikkaaminen ei myöskään ratkaise työttömyyden juurisyitä.

Vielä kesällä kokoomuksen Petteri Orpo ilmoitti, että korkean inflaation vuoksi kokoomus ei enää aja leikkauksia sosiaaliturvaan. Inflaatio on kuitenkin nyt vielä korkeammalla tasolla, joten on aiheellista kysyä, mikä on muuttunut? Onko kokoomuksessa päätetty, että pienituloisten ahdingon syventäminen ei sittenkään haittaa?

Kokoomus perustelee satojenmiljoonien leikkauksia työttömyysturvaan, asumistukeen ja toimeentulotukeen sillä, että suomalaiset pitää saada töihin. Tämä on tunteeton viesti heille, jotka haluaisivat työllistyä, mutta eivät ole yrityksistään huolimatta siinä onnistuneet.

Sosiaaliturvasta leikkaaminen ei myöskään ratkaise työttömyyden juurisyitä. Jos kokoomus haluaa nostaa työllisyysastetta, miksi se ei esitä panostuksia jatkuvaan oppimiseen? Päinvastoin se haluaisi lakkauttaa työikäisten osaamisen kehittämistä edistävän jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen, vaikka tutkimusten mukaan vääränlainen tai puuttuva osaaminen on yksi merkittävimmistä esteistä työsuhteiden syntymiselle.

SDP:n tavoitteena on nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin ensi vaalikauden aikana.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti tuokin hyvin esille erot sen ja SDP:n välillä. SDP:n tavoitteena on nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin ensi vaalikauden aikana. Toisin kuin kokoomus, SDP ei kuitenkaan halua tehdä sitä kurjistamalla, vaan työttömyyden juurisyihin puuttumalla. Tämä tarkoittaa myös työikäisten koulutukseen ja osaamiseen panostamista, työnhakijoiden riittävää tukemista sekä aidosti puuttumista työllistymisen esteisiin.

SDP haluaa myös edistää osatyökykyisten työllistymistä. Marinin hallitus on perustanut Työkanava Oy:n, joka palkkaa töihin haluavia osatyökykyisiä oikeisiin työsuhteisiin oikealla palkalla. Kokoomus leikkaisi vaihtoehtobudjetissaan Työkanavan rahoitusta, mikä tarkoittaisi sitä, että nykyistä harvemmalla osatyökykyisellä olisi mahdollisuus työllistyä.

Kokoomus ajaa muiden oppositiopuolueiden tavoin edelleen myös paikallista sopimista, vaikka todisteita paikallisen sopimisen vaikutuksista työllisyyden kasvuun tai tuottavuuteen ei ole. Koska paikallinen sopiminen on mahdollista jo nyt, se tarkoittaisi käytännössä heikennyksiä työntekijöiden palkkoihin ja työehtoihin.

SDP:n mielestä työntekijöiden aseman heikentäminen on epäoikeudenmukaista tilanteessa, jossa myös moni pienipalkkainen työntekijä on huolissaan toimeentulostaan sekä työmarkkinoiden sopimukset suurelta osin vielä sopimatta, kun työnantajat EK:n johdolla odottavat vientisektorin pääsopimuksien syntymistä, jolloin sama korotuspohja koskisi kaikkia muitakin aloja.

Oulun piirin 2. vpj. 29 eduskuntavaaliehdokas (sd.) 29 Kajaani